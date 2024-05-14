Генштаб ВСУ признал отступление в Харьковской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал факт отступления в Харьковской области. Об этом представители ведомства сообщили в своем telegram-канале.
«В Харьковской области в районах Лукьянцев и Волчанска ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции (отступили — прим URA.RU). Бои продолжаются», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ранее российская армия вошла на северную окраину Волчанска. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковское направление самым горячим и объявил о переброске резервов, передает «Национальная служба новостей». По данным telegram-канала «Военный обозреватель», ВС РФ закрепились в центре Волчанска.
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