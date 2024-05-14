14 мая 2024

Генштаб ВСУ признал отступление в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, флаг, всу,  stock
ВСУ бегут с позиций в Харьковской области Фото:

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал факт отступления в Харьковской области. Об этом представители ведомства сообщили в своем telegram-канале.

«В Харьковской области в районах Лукьянцев и Волчанска ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции (отступили — прим URA.RU). Бои продолжаются», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Ранее российская армия вошла на северную окраину Волчанска. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковское направление самым горячим и объявил о переброске резервов, передает «Национальная служба новостей». По данным telegram-канала «Военный обозреватель», ВС РФ закрепились в центре Волчанска.

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал факт отступления в Харьковской области. Об этом представители ведомства сообщили в своем telegram-канале. «В Харьковской области в районах Лукьянцев и Волчанска ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции (отступили — прим URA.RU). Бои продолжаются», — говорится в сводке Генштаба ВСУ. Ранее российская армия вошла на северную окраину Волчанска. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковское направление самым горячим и объявил о переброске резервов, передает «Национальная служба новостей». По данным telegram-канала «Военный обозреватель», ВС РФ закрепились в центре Волчанска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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