«Военный обозреватель»: ВС РФ закрепились в ключевом пункте Запорожской области

15 мая 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отряды российской армии закрепились в центре Волчанска. Об этом заявил telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется, что этот пункт является ключевым в обороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. «Передовые отряды российской армия закрепились в центре Волчанска, одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Харьковской области», — передает «Военный обозреватель». Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Они ликвидировали 135 солдат противника, а также военную технику ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отряды российской армии закрепились в центре Волчанска. Об этом заявил telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется, что этот пункт является ключевым в обороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. «Передовые отряды российской армия закрепились в центре Волчанска, одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Харьковской области», — передает «Военный обозреватель». Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Они ликвидировали 135 солдат противника, а также военную технику ВСУ.