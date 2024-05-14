14 мая 2024

«Военный обозреватель»: ВС РФ закрепились в ключевом пункте Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

Отряды российской армии закрепились в центре Волчанска. Об этом заявил telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется, что этот пункт является ключевым в обороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

«Передовые отряды российской армия закрепились в центре Волчанска, одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Харьковской области», — передает «Военный обозреватель».

Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Они ликвидировали 135 солдат противника, а также военную технику ВСУ.

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Отряды российской армии закрепились в центре Волчанска. Об этом заявил telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется, что этот пункт является ключевым в обороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. «Передовые отряды российской армия закрепились в центре Волчанска, одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Харьковской области», — передает «Военный обозреватель». Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Они ликвидировали 135 солдат противника, а также военную технику ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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