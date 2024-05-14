«Военный обозреватель»: ВС РФ закрепились в ключевом пункте Запорожской области

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отряды российской армии закрепились в центре Волчанска. Об этом заявил telegram-канал «Военный обозреватель». Уточняется, что этот пункт является ключевым в обороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
«Передовые отряды российской армия закрепились в центре Волчанска, одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Харьковской области», — передает «Военный обозреватель».
Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Они ликвидировали 135 солдат противника, а также военную технику ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.