14 мая 2024

Агрокомплекс курганского парламентария потерял десятки миллионов рублей прибыли

Курганский агрокомплекс «Знамя» резко снизил прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупное курганское агропредприятие отчиталось о снижении прибыли (архивное фото) Фото:

Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС.

Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается.

Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.

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Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС. Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается. Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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