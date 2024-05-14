Агрокомплекс курганского парламентария потерял десятки миллионов рублей прибыли

Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.
«Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС.
Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается.
Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.
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Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС. Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается. Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.