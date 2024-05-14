Агрокомплекс курганского парламентария потерял десятки миллионов рублей прибыли

Курганский агрокомплекс «Знамя» резко снизил прибыль

15 мая 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Крупное курганское агропредприятие отчиталось о снижении прибыли (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС. Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается. Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агропредприятие «Знамя», учредителем которого является депутат Курганской облдумы Александр Обласов, на десятки миллионов рублей снизило прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО агрокомплекс „Знамя“ снизилась с 79 млн рублей (2022 г.) до 47 млн рублей за 2023 год. Выручка предприятия уменьшилась незначительно, всего на 1% и составила 238,9 млн рублей», — указано в финотчете в сервисе СБИС. Агрокомплекс «Знамя» находится в Куртамышском округе в селе Верхнее. Он специализируется на животноводстве и выращивании зерновых культур. Средняя зарплата работников предприятия достигла 52 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО агрокомплекс «Знамя» по теме публикации. Ответ ожидается. Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.