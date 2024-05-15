Стоимость духов в РФ выросла на четверть за полгода

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Техническое открытие бутика Chanel. Екатеринбург, духи, парфюм, chanel, шанель
Средняя цена флакона духов в начале 2024 года составила 1830 рублей Фото:

Рост цен на духи всех марок в России с конца 2023 года составил 23%. Такие данные озвучили аналитики Центра развития перспективных технологий.

«Средняя цена всех видов духов в России в I квартале 2024 г. составила 1830 рублей за флакон. По данным аналитиков, это на 23% выше аналогичного показателя за IV квартал 2023 года», — передают «Ведомости» результаты исследования. Если рассматривать цены за год, то в сравнении с январем-мартом 2023 года стоимость духов снизилась на 5%.

Рост стоимости в 2024 году аналитики связывают с увеличением спроса. Также потребители начали приобретать более выгодные большие флаконы парфюма. Все это привело к их удорожанию.

Парфюм с любимым ароматом стал одним из вариантов подарка женщинам на 8 марта. URA.RU в материале поделилось, что также можно подарить возлюбленной запах, который будет ассоциироваться с дарителем. Среди нетипичных подарков на 8 Марта также был назван полет на воздушном шаре или на вертолете и полное обследование организма.

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Рост цен на духи всех марок в России с конца 2023 года составил 23%. Такие данные озвучили аналитики Центра развития перспективных технологий. «Средняя цена всех видов духов в России в I квартале 2024 г. составила 1830 рублей за флакон. По данным аналитиков, это на 23% выше аналогичного показателя за IV квартал 2023 года», — передают «Ведомости» результаты исследования. Если рассматривать цены за год, то в сравнении с январем-мартом 2023 года стоимость духов снизилась на 5%. Рост стоимости в 2024 году аналитики связывают с увеличением спроса. Также потребители начали приобретать более выгодные большие флаконы парфюма. Все это привело к их удорожанию. Парфюм с любимым ароматом стал одним из вариантов подарка женщинам на 8 марта. URA.RU в материале поделилось, что также можно подарить возлюбленной запах, который будет ассоциироваться с дарителем. Среди нетипичных подарков на 8 Марта также был назван полет на воздушном шаре или на вертолете и полное обследование организма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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