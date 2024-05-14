В Свердловской области дроны будут следить за соблюдением пожарной безопасности

15 мая 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Дроны следят за соблюдением мер пожарной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Артемовского городского округа (Свердловская область) МЧС России 15 мая запланировало патрулирование населенных пунктов с использованием беспилотного летательного аппарата. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, сообщает МЧС. «15 мая на территории Артемовского городского округа запланировано патрулирование населенных пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и прилегающих территорий к лесам», — сказано в посте в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». МЧС России регулярно проводит подобные операции в различных регионах страны, особенно во время пожароопасного сезона. Такая мера позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Артемовского городского округа (Свердловская область) МЧС России 15 мая запланировало патрулирование населенных пунктов с использованием беспилотного летательного аппарата. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, сообщает МЧС. «15 мая на территории Артемовского городского округа запланировано патрулирование населенных пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и прилегающих территорий к лесам», — сказано в посте в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». МЧС России регулярно проводит подобные операции в различных регионах страны, особенно во время пожароопасного сезона. Такая мера позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания.