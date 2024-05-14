14 мая 2024

В Свердловской области дроны будут следить за соблюдением пожарной безопасности

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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, мчс, квадрокоптер, лесной пожар, пожароопасный период, ландшафтный пожар,  дрон
Дроны следят за соблюдением мер пожарной безопасности Фото:

На территории Артемовского городского округа (Свердловская область) МЧС России 15 мая запланировало патрулирование населенных пунктов с использованием беспилотного летательного аппарата. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, сообщает МЧС.

«15 мая на территории Артемовского городского округа запланировано патрулирование населенных пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и прилегающих территорий к лесам», — сказано в посте в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

МЧС России регулярно проводит подобные операции в различных регионах страны, особенно во время пожароопасного сезона. Такая мера позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания.

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На территории Артемовского городского округа (Свердловская область) МЧС России 15 мая запланировало патрулирование населенных пунктов с использованием беспилотного летательного аппарата. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, сообщает МЧС. «15 мая на территории Артемовского городского округа запланировано патрулирование населенных пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и прилегающих территорий к лесам», — сказано в посте в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». МЧС России регулярно проводит подобные операции в различных регионах страны, особенно во время пожароопасного сезона. Такая мера позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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