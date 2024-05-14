14 мая 2024

После снегопадов в Екатеринбург возвращается солнце

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Осадков 15 мая не будет Фото:

Екатеринбуржцы могут отложить зонты, 15 мая в городе не будет осадков, но будет слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге 15 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от одного до шести метров в секунду», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха днем — от +9 до +11 градусов, а ночью от -1 до +1 градуса. В течение недели температура будет расти.

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Екатеринбуржцы могут отложить зонты, 15 мая в городе не будет осадков, но будет слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 15 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от одного до шести метров в секунду», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем — от +9 до +11 градусов, а ночью от -1 до +1 градуса. В течение недели температура будет расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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