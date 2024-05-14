После снегопадов в Екатеринбург возвращается солнце

15 мая 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Осадков 15 мая не будет Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы могут отложить зонты, 15 мая в городе не будет осадков, но будет слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 15 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от одного до шести метров в секунду», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем — от +9 до +11 градусов, а ночью от -1 до +1 градуса. В течение недели температура будет расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы могут отложить зонты, 15 мая в городе не будет осадков, но будет слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 15 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от одного до шести метров в секунду», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем — от +9 до +11 градусов, а ночью от -1 до +1 градуса. В течение недели температура будет расти.