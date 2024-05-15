Стоимость курицы в России резко взлетела

«Коммерсант»: в марте цены на птицу в РФ поднялись на 31-48%
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию не привел к снижению цен на продукцию
Беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию не привел к снижению цен на продукцию Фото:

Стоимость курицы в России резко выросла после введения беспошлинного ввоза куриного мяса в страну с начала 2024 года. В марте цены на птицу поднялись на 31–48% по сравнению с прошлым годом, в зависимости от вида мяса. Об этом стало известного из данных ценового мониторинга Национального союза птицеводов (НСП).

"В марте 2024 года, например, в центре России куриный окорок стоил 179 рублей за килограмм, что на 48% больше год к году, тушка бройлера — 164 рубля (рост на 33%), куриное бедро — 132 рубля, что на 31% дороже, чем год назад", — передает данные НСП "Коммерсант". Там добавили, что беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию с начала 2024 года привел к увеличению импорта на 16% за первые два месяца года, однако не принес обещанного эффекта в виде снижения цен.

Увеличение цен было вызвано как увеличением экспорта отечественной продукции, так и снижением внутреннего производства. В Минсельхозе заявили, что к началу мая отпускные цены снизились на 5,6%, что должно отразиться и на розничных ценах.

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Стоимость курицы в России резко выросла после введения беспошлинного ввоза куриного мяса в страну с начала 2024 года. В марте цены на птицу поднялись на 31–48% по сравнению с прошлым годом, в зависимости от вида мяса. Об этом стало известного из данных ценового мониторинга Национального союза птицеводов (НСП). "В марте 2024 года, например, в центре России куриный окорок стоил 179 рублей за килограмм, что на 48% больше год к году, тушка бройлера — 164 рубля (рост на 33%), куриное бедро — 132 рубля, что на 31% дороже, чем год назад", — передает данные НСП "Коммерсант". Там добавили, что беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию с начала 2024 года привел к увеличению импорта на 16% за первые два месяца года, однако не принес обещанного эффекта в виде снижения цен. Увеличение цен было вызвано как увеличением экспорта отечественной продукции, так и снижением внутреннего производства. В Минсельхозе заявили, что к началу мая отпускные цены снизились на 5,6%, что должно отразиться и на розничных ценах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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