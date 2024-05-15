Стоимость курицы в России резко взлетела

Стоимость курицы в России резко выросла после введения беспошлинного ввоза куриного мяса в страну с начала 2024 года. В марте цены на птицу поднялись на 31–48% по сравнению с прошлым годом, в зависимости от вида мяса. Об этом стало известного из данных ценового мониторинга Национального союза птицеводов (НСП).
"В марте 2024 года, например, в центре России куриный окорок стоил 179 рублей за килограмм, что на 48% больше год к году, тушка бройлера — 164 рубля (рост на 33%), куриное бедро — 132 рубля, что на 31% дороже, чем год назад", — передает данные НСП "Коммерсант". Там добавили, что беспошлинный ввоз куриного мяса в Россию с начала 2024 года привел к увеличению импорта на 16% за первые два месяца года, однако не принес обещанного эффекта в виде снижения цен.
Увеличение цен было вызвано как увеличением экспорта отечественной продукции, так и снижением внутреннего производства. В Минсельхозе заявили, что к началу мая отпускные цены снизились на 5,6%, что должно отразиться и на розничных ценах.
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