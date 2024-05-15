Большинство россиян выразило готовность отказаться от личного автомобиля

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Развитие общественного транспорта может побудить россиян отказаться от личного авто
Развитие общественного транспорта может побудить россиян отказаться от личного авто Фото:

При определенных условиях до 60% россиян готовы отказаться от использования личного авто. Об этом стало известно из результатов опроса компаний "Ренессанс Страхование" и "Автокод".

"Большинство россиян (60%), имеющих личный автомобиль, потенциально готовы от него отказаться при определенных условиях", — передает данные опроса РБК. Там добавили, что среди причин, которые могут побудить к такому решению, наиболее популярными оказались развитие общественного транспорта на нужных маршрутах (29%), увеличение цен на бензин (25%), дефицит или удорожание автозапчастей (22% и 17%), а также проблемы с пробками и парковками (18%).

Большинство из тех, кто готов отказаться от личного автомобиля, рассматривают общественный транспорт в качестве альтернативы (59%). Также значительная часть респондентов оценила такси (37%) и каршеринг (27%) как варианты замены. Велосипед или мотоцикл выбрали бы 23% и 17% соответственно. Самокатом готовы пользоваться лишь 11% участников опроса. Цены на бензин беспокоят треть опрошенных (32% считают их очень высокими), в то время как больше половины считают цены высокими, но терпимыми, заключили авторы опроса. 

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При определенных условиях до 60% россиян готовы отказаться от использования личного авто. Об этом стало известно из результатов опроса компаний "Ренессанс Страхование" и "Автокод". "Большинство россиян (60%), имеющих личный автомобиль, потенциально готовы от него отказаться при определенных условиях", — передает данные опроса РБК. Там добавили, что среди причин, которые могут побудить к такому решению, наиболее популярными оказались развитие общественного транспорта на нужных маршрутах (29%), увеличение цен на бензин (25%), дефицит или удорожание автозапчастей (22% и 17%), а также проблемы с пробками и парковками (18%). Большинство из тех, кто готов отказаться от личного автомобиля, рассматривают общественный транспорт в качестве альтернативы (59%). Также значительная часть респондентов оценила такси (37%) и каршеринг (27%) как варианты замены. Велосипед или мотоцикл выбрали бы 23% и 17% соответственно. Самокатом готовы пользоваться лишь 11% участников опроса. Цены на бензин беспокоят треть опрошенных (32% считают их очень высокими), в то время как больше половины считают цены высокими, но терпимыми, заключили авторы опроса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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