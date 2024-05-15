В Японии произошла вспышка смертельно опасной болезни с симптомами гангрены

В Японии был зафиксирован рост случаев заражения опасным гемолитическим стрептококком, который может привести к летальному исходу. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что за период с начала 2024 года по 5 мая было зарегистрировано 801 случай заболевания, что почти в три раза превышает показатели прошлого года.
Общее количество случаев острой гемолитической стрептококковой инфекции в 2023 году достигло 941, что стало рекордным значением за все время наблюдений. Основной причиной этого роста специалисты называют увеличение случаев фарингита, вызванного теми же бактериями, после ослабления противоэпидемических мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Гемолитический стрептококк группы А, как правило, становится причиной развития данной инфекции, заключили в материале.
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