14 мая 2024

Вода окружила тюменское село

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, село, наводнение, сельские жители, стихийное бедствие, разлив
Уровень Иртыша в селе побил рекорд 2016 года и продолжает расти Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Село Большой Карагай в Вагайском районе со всех сторон окружено водой. Уровень воды в реке Иртыш превысил критические отметки и побил рекорд 2016 года. Об этом в соцсети рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

«Сверху видно — вода кругом. Не только Иртыш, но и поймы речек затоплены. Последний раз такой паводок здесь был в 2016 году. Но сейчас воды больше, и она прибывает. За последние сутки еще плюс 19 см. Уровень Иртыша на утро 15 мая составляет 1235 см», — поделился Моор в своем telegram-канале итогами мониторинга паводковой обстановки в селе Большой Карагай.

В село прибыло 20 спасателей. На защиту от воды вышли практически все местные жители. Четыре насыпи были подняты на 1,5 метра. В селе дежурят сотрудники полиции, а через затопленный участок дороги ездит спецтранспорт.

Ранее Моор сообщал, что село Большой Карагай первым встретит паводок в районе. В зону затопления могут попасть 66 домов. От подтопления село могут спасти только дамбы.

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Село Большой Карагай в Вагайском районе со всех сторон окружено водой. Уровень воды в реке Иртыш превысил критические отметки и побил рекорд 2016 года. Об этом в соцсети рассказал глава Тюменской области Александр Моор. «Сверху видно — вода кругом. Не только Иртыш, но и поймы речек затоплены. Последний раз такой паводок здесь был в 2016 году. Но сейчас воды больше, и она прибывает. За последние сутки еще плюс 19 см. Уровень Иртыша на утро 15 мая составляет 1235 см», — поделился Моор в своем telegram-канале итогами мониторинга паводковой обстановки в селе Большой Карагай. В село прибыло 20 спасателей. На защиту от воды вышли практически все местные жители. Четыре насыпи были подняты на 1,5 метра. В селе дежурят сотрудники полиции, а через затопленный участок дороги ездит спецтранспорт. Ранее Моор сообщал, что село Большой Карагай первым встретит паводок в районе. В зону затопления могут попасть 66 домов. От подтопления село могут спасти только дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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