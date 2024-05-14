Вода окружила тюменское село

Уровень Иртыша в селе побил рекорд 2016 года и продолжает расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Село Большой Карагай в Вагайском районе со всех сторон окружено водой. Уровень воды в реке Иртыш превысил критические отметки и побил рекорд 2016 года. Об этом в соцсети рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

«Сверху видно — вода кругом. Не только Иртыш, но и поймы речек затоплены. Последний раз такой паводок здесь был в 2016 году. Но сейчас воды больше, и она прибывает. За последние сутки еще плюс 19 см. Уровень Иртыша на утро 15 мая составляет 1235 см», — поделился Моор в своем telegram-канале итогами мониторинга паводковой обстановки в селе Большой Карагай.

В село прибыло 20 спасателей. На защиту от воды вышли практически все местные жители. Четыре насыпи были подняты на 1,5 метра. В селе дежурят сотрудники полиции, а через затопленный участок дороги ездит спецтранспорт.

Ранее Моор сообщал, что село Большой Карагай первым встретит паводок в районе. В зону затопления могут попасть 66 домов. От подтопления село могут спасти только дамбы.