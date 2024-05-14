Губернатор Комарова назначила главного дорожника ХМАО. Фото

15 мая 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового главу окружного депдорхоза Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Информация опубликована на сайте окружного правительства. «Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников. На своем посту он сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года», — указано в публикации. Черникову 35, он родился в Ачинске Красноярского края, где начал карьеру дорожного мастера. Затем работал на Ставрополье и на Кубани, где руководил управлением автодорог Сочи, откуда и перешел в правительство республики Алтай. Новый глава департамента имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». Также он прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России». Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области. Ранее URA.RU писало о возможном назначении Черникова на пост главы депдорхоза ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился. Глава Минстроя Ирек Файзуллин наградил Антона Черникова знаком «Почетный строитель» Фото: telegram-канал «Минстрой России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Информация опубликована на сайте окружного правительства. «Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников. На своем посту он сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года», — указано в публикации. Черникову 35, он родился в Ачинске Красноярского края, где начал карьеру дорожного мастера. Затем работал на Ставрополье и на Кубани, где руководил управлением автодорог Сочи, откуда и перешел в правительство республики Алтай. Новый глава департамента имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». Также он прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России». Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области. Ранее URA.RU писало о возможном назначении Черникова на пост главы депдорхоза ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился. Фото: telegram-канал «Минстрой России»