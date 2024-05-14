14 мая 2024

Губернатор Комарова назначила главного дорожника ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового главу окружного депдорхоза Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Информация опубликована на сайте окружного правительства.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников. На своем посту он сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года», — указано в публикации.

Черникову 35, он родился в Ачинске Красноярского края, где начал карьеру дорожного мастера. Затем работал на Ставрополье и на Кубани, где руководил управлением автодорог Сочи, откуда и перешел в правительство республики Алтай.

Новый глава департамента имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». Также он прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России».

Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области.

Ранее URA.RU писало о возможном назначении Черникова на пост главы депдорхоза ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин наградил Антона Черникова знаком «Почетный строитель»
Глава Минстроя Ирек Файзуллин наградил Антона Черникова знаком «Почетный строитель»

Фото: telegram-канал «Минстрой России»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа. Информация опубликована на сайте окружного правительства. «Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников. На своем посту он сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года», — указано в публикации. Черникову 35, он родился в Ачинске Красноярского края, где начал карьеру дорожного мастера. Затем работал на Ставрополье и на Кубани, где руководил управлением автодорог Сочи, откуда и перешел в правительство республики Алтай. Новый глава департамента имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». Также он прошел обучение в Российском международном олимпийском университете по программе «Экономика и менеджмент спортивных сооружений». В марте 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Файзуллин наградил Черникова знаком «Почетный строитель России». Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области. Ранее URA.RU писало о возможном назначении Черникова на пост главы депдорхоза ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился. Фото: telegram-канал «Минстрой России»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...