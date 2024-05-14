14 мая 2024

В Магнитогорске двухгодовалая девочка упала с пятого этажа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, мягкая игрушка, дети, окно
Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) двухгодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, ребенок выжил и был доставлен в медучреждение.

«Очевидцы сообщили, что из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина. Через балкон третьего этажа, ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету вынесли к автомобилю скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.

Там отметили, что видимых травм на ребенке обнаружено не было. Малышку передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала ее в медучреждение.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи оценили полученные повреждения. Диагностику на аппарате МРТ проводили, не снимая пострадавшую с носилок. Только после всех процедур ее переложили. Сейчас девочка находится под наблюдением.

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В Магнитогорске (Челябинская область) двухгодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, ребенок выжил и был доставлен в медучреждение. «Очевидцы сообщили, что из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина. Через балкон третьего этажа, ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету вынесли к автомобилю скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. Там отметили, что видимых травм на ребенке обнаружено не было. Малышку передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала ее в медучреждение. Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи оценили полученные повреждения. Диагностику на аппарате МРТ проводили, не снимая пострадавшую с носилок. Только после всех процедур ее переложили. Сейчас девочка находится под наблюдением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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