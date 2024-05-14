В Магнитогорске (Челябинская область) двухгодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, ребенок выжил и был доставлен в медучреждение.
«Очевидцы сообщили, что из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина. Через балкон третьего этажа, ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету вынесли к автомобилю скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.
Там отметили, что видимых травм на ребенке обнаружено не было. Малышку передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала ее в медучреждение.
Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи оценили полученные повреждения. Диагностику на аппарате МРТ проводили, не снимая пострадавшую с носилок. Только после всех процедур ее переложили. Сейчас девочка находится под наблюдением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!