Происшествия В Магнитогорске двухгодовалая девочка упала с пятого этажа. Видео 15 мая 2024 в 09:39 Размер текста - 17 + Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) двухгодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, ребенок выжил и был доставлен в медучреждение. «Очевидцы сообщили, что из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина. Через балкон третьего этажа, ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету вынесли к автомобилю скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. Там отметили, что видимых травм на ребенке обнаружено не было. Малышку передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала ее в медучреждение. Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи оценили полученные повреждения. Диагностику на аппарате МРТ проводили, не снимая пострадавшую с носилок. Только после всех процедур ее переложили. Сейчас девочка находится под наблюдением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) двухгодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, ребенок выжил и был доставлен в медучреждение. «Очевидцы сообщили, что из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина. Через балкон третьего этажа, ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету вынесли к автомобилю скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. Там отметили, что видимых травм на ребенке обнаружено не было. Малышку передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала ее в медучреждение. Ребенка доставили в детскую городскую больницу. Врачи оценили полученные повреждения. Диагностику на аппарате МРТ проводили, не снимая пострадавшую с носилок. Только после всех процедур ее переложили. Сейчас девочка находится под наблюдением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям