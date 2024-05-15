BD: Швеция готова отправить войска на Украину, но есть нюанс

Швеция может рассмотреть отправку военного персонала на Украину, если страны НАТО достигнут консенсуса по этому вопросу. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон
"Швеция может отправить военный персонал на Украину, если страны-члены НАТО придут к согласию в вопросе отправки войск", — передает слова Йонсона издание Breaking Defense. Он добавил, что на парижском саммите в начале года среди союзников не было единой позиции по данному вопросу. Поэтому конкретного предложения пока нет, заключил министр.
Швеция в последнее время увеличивает расходы на оборону. Некоторые страны НАТО рассматривают прямое вмешательство в украинский конфликт. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину вызвали критику со стороны некоторых стран-участников НАТО.
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