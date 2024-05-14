14 мая 2024

Курганские синоптики показали новые данные по изменению уровня Тобола. Скрин

Уровень в Тоболе по Курганской области сократился на десятки сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина после затопления. Курган
Курганские синоптики назвали, как изменился уровень в Тоболе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол показывает заметное снижение. По данным гидрометеорологических наблюдений, за последние сутки отмечены изменения в нескольких ключевых точках — в Звериноголовском, Кургане и Барабе. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«В селе Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на 20 сантиметров и составляет 610 см. В районе Барабы показатель уменьшился на 11 сантиметров и достиг отметки в 119 см. В городе Курган уровень воды также упал на 9 сантиметров, составив 668 см», — передает Курганский ЦГМС.

Скорость убыли воды в Тоболе в районе Кургана ранее начинала замедляться. По данным ЦГМС, уровень воды в реке Тобол снижался до отметки 684 см. За восемь часов 13 мая уровень уменьшился всего на два сантиметра.

В Курганской области введен режим ЧС. В регионе начиналось наводнение, которое грозило стать самым разрушительным за 30 лет. Тогда уровень воды в Тоболе прогнозировали до 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превышала отметку в 10 метров. 6 000 жителей Курганской области были эвакуированы. Вся история крупнейшего за XXI век паводка в Курганской области — в сюжете URA.RU.

Как изменился уровень воды в курганских реках
Как изменился уровень воды в курганских реках

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Уровень воды в реке Тобол показывает заметное снижение. По данным гидрометеорологических наблюдений, за последние сутки отмечены изменения в нескольких ключевых точках — в Звериноголовском, Кургане и Барабе. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «В селе Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на 20 сантиметров и составляет 610 см. В районе Барабы показатель уменьшился на 11 сантиметров и достиг отметки в 119 см. В городе Курган уровень воды также упал на 9 сантиметров, составив 668 см», — передает Курганский ЦГМС. Скорость убыли воды в Тоболе в районе Кургана ранее начинала замедляться. По данным ЦГМС, уровень воды в реке Тобол снижался до отметки 684 см. За восемь часов 13 мая уровень уменьшился всего на два сантиметра. В Курганской области введен режим ЧС. В регионе начиналось наводнение, которое грозило стать самым разрушительным за 30 лет. Тогда уровень воды в Тоболе прогнозировали до 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превышала отметку в 10 метров. 6 000 жителей Курганской области были эвакуированы. Вся история крупнейшего за XXI век паводка в Курганской области — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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