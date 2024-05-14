Депздрав пояснил, почему курганским медикам приостановили федеральные выплаты

В больнице Шадринска проверяют федеральные выплаты медицинским дезинфекторам

15 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ проводится проверка по выплатам медицинским дезинфекторам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Медицинским дезинфекторам Шадринской центральной районной больницы Курганской области приостановили федеральные социальные выплаты, так как они не имеют медицинского образования. В Минздрав направлено письмо для уточнения категорий получателей федеральных выплат, проводится проверка по ранее проведенным выплатам, сообщили в департаменте здравоохранения URA.RU в ответ на запрос. «Постановлением правительства РФ выплаты предусмотрены среднему медицинскому персоналу, имеющему медицинское образование. Дезинфекторы, работающие в ГБУ „Шадринская центральная районная больница“, не имеют медицинского образования. В связи с чем данные выплаты приостановлены для выяснения обстоятельств. Также в Минздрав России направлено письмо для уточнения категорий получателей федеральных выплат. По фактам ранее проведенных выплат проводится проверка», — говорится в ответе ведомства на запрос. Ранее URA.RU писало, что медицинские дезинфекторы перестали получать федеральные выплаты после расформирования дезинфекционно-стерилизационного отделения в Шадринской ЦРБ. В 2023 году соцвыплата медикам была в размере восьми тысяч рублей. В 2024 году выплаты увеличены до 30 тысяч рублей. Однако после ликвидации отделения в марте 2024 года и перевода сотрудников в инфекционное отделение, их лишили выплат. Медики обратились за помощью в правозащитную организацию. Они считают, что доводы чиновников и руководства ЦРБ не совпадают с требованиями закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинским дезинфекторам Шадринской центральной районной больницы Курганской области приостановили федеральные социальные выплаты, так как они не имеют медицинского образования. В Минздрав направлено письмо для уточнения категорий получателей федеральных выплат, проводится проверка по ранее проведенным выплатам, сообщили в департаменте здравоохранения URA.RU в ответ на запрос. «Постановлением правительства РФ выплаты предусмотрены среднему медицинскому персоналу, имеющему медицинское образование. Дезинфекторы, работающие в ГБУ „Шадринская центральная районная больница“, не имеют медицинского образования. В связи с чем данные выплаты приостановлены для выяснения обстоятельств. Также в Минздрав России направлено письмо для уточнения категорий получателей федеральных выплат. По фактам ранее проведенных выплат проводится проверка», — говорится в ответе ведомства на запрос. Ранее URA.RU писало, что медицинские дезинфекторы перестали получать федеральные выплаты после расформирования дезинфекционно-стерилизационного отделения в Шадринской ЦРБ. В 2023 году соцвыплата медикам была в размере восьми тысяч рублей. В 2024 году выплаты увеличены до 30 тысяч рублей. Однако после ликвидации отделения в марте 2024 года и перевода сотрудников в инфекционное отделение, их лишили выплат. Медики обратились за помощью в правозащитную организацию. Они считают, что доводы чиновников и руководства ЦРБ не совпадают с требованиями закона.