Курганские медики не получили федеральную выплату после ликвидации отделения

Медики Шадринской центральной районной больницы Курганской области не получили федеральную доплату в размере 30 000 рублей после расформирования дезинфекционно-стерилизационного отделения. Работодатель пояснения сотрудникам не дал, поэтому они обратились с заявлением к местному правозащитнику. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU.
«Работая в дезинфекционно-стерилизационном отделении, мы получали все федеральные выплаты. Мы как средний медицинский персонал должны получать федеральную выплату ежемесячно в размере 30 000 рублей. За март 2024 года эта выплата не была произведена. На обращение через „Госуслуги“ в Фонд социального страхования нам был дам ответ, что нужно обращаться к работодателю. Работодатель не дал никаких объяснений. Просим оказать содействие в защите наших прав», — говорится в обращении медиков.
В начале марта при расформировании дезинфекционного отделения в Шадринской ЦРБ сотрудников перевели в инфекционное отделение. Сотрудники имеют дипломы по специальности «медицинский дезинфектор».
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить, по какой причине медики не получили выплаты и будут ли получать их в дальнейшем. Ответ ожидается.
Ранее в депздраве рассказали, что отделение дезинфекции расформировано, так как в Шадринской ЦРБ функционирует 162 койки (в соответствии с СанПиН дезинфекционное отделение необходимо при наличии 300 коек). «Всем работникам, которые ранее работали в дезинфекционном отделении, предложены рабочие места в других структурных подразделениях с сохранением заработной платы и должностных обязанностей. Права работников не нарушены», — подчеркнули тогда в ведомстве.
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Медики Шадринской центральной районной больницы Курганской области не получили федеральную доплату в размере 30 000 рублей после расформирования дезинфекционно-стерилизационного отделения. Работодатель пояснения сотрудникам не дал, поэтому они обратились с заявлением к местному правозащитнику. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Работая в дезинфекционно-стерилизационном отделении, мы получали все федеральные выплаты. Мы как средний медицинский персонал должны получать федеральную выплату ежемесячно в размере 30 000 рублей. За март 2024 года эта выплата не была произведена. На обращение через „Госуслуги“ в Фонд социального страхования нам был дам ответ, что нужно обращаться к работодателю. Работодатель не дал никаких объяснений. Просим оказать содействие в защите наших прав», — говорится в обращении медиков. В начале марта при расформировании дезинфекционного отделения в Шадринской ЦРБ сотрудников перевели в инфекционное отделение. Сотрудники имеют дипломы по специальности «медицинский дезинфектор». URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой уточнить, по какой причине медики не получили выплаты и будут ли получать их в дальнейшем. Ответ ожидается. Ранее в депздраве рассказали, что отделение дезинфекции расформировано, так как в Шадринской ЦРБ функционирует 162 койки (в соответствии с СанПиН дезинфекционное отделение необходимо при наличии 300 коек). «Всем работникам, которые ранее работали в дезинфекционном отделении, предложены рабочие места в других структурных подразделениях с сохранением заработной платы и должностных обязанностей. Права работников не нарушены», — подчеркнули тогда в ведомстве.