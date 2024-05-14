Курганская ФСБ задержала адвоката, подозреваемую в пособничестве зекам. Видео

15 мая 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Кургане ФСБ задержала адвоката Фото: Сергей Петров © URA.RU Сотрудники УФСБ по Курганской области задержали местного адвоката. Женщину обвиняют в незаконной помощи осужденным, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении региона. «Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката областной коллегии адвокатов. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 313, ч.3 ст. 303 (пособничество в побеге из мест лишения свободы, фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении)», — пишет пресс-служба СУ СК России по Курганской области. Дело в отношении адвоката возбудили по оперативным материалам курганского УФСБ. По версии следствия, адвокат в 2020—2021 годах предоставила в суд фиктивные медзаключения. На их основе были поданы ходатайства об освобождении двух преступников из курганской колонии. «На основании представленных документов и принятого на их основании судом решения, один из осужденных освободился от отбытия назначенного ему наказания более чем на четыре года раньше положенного срока, тем самым совершив побег из исправительной колонии», — привели детали в СУ СК. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, задержанной является адвокат Елена Константинова. Ее задержали 13 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовики вскрыли схемы, по которым зеки выходили из колоний на свободу. Они «покупали» себе медзаключения о тяжелых заболеваниях, которые потом становились причинами для смягчения наказания. Одним из таких осужденных стал экс-глава курганской УФНС Юрий Касьяненко, который избежал отбывания приговора за коррупцию в колонии. В получении медзаключения ему помогал адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Курганской области задержали местного адвоката. Женщину обвиняют в незаконной помощи осужденным, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении региона. «Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката областной коллегии адвокатов. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 313, ч.3 ст. 303 (пособничество в побеге из мест лишения свободы, фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении)», — пишет пресс-служба СУ СК России по Курганской области. Дело в отношении адвоката возбудили по оперативным материалам курганского УФСБ. По версии следствия, адвокат в 2020—2021 годах предоставила в суд фиктивные медзаключения. На их основе были поданы ходатайства об освобождении двух преступников из курганской колонии. «На основании представленных документов и принятого на их основании судом решения, один из осужденных освободился от отбытия назначенного ему наказания более чем на четыре года раньше положенного срока, тем самым совершив побег из исправительной колонии», — привели детали в СУ СК. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, задержанной является адвокат Елена Константинова. Ее задержали 13 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовики вскрыли схемы, по которым зеки выходили из колоний на свободу. Они «покупали» себе медзаключения о тяжелых заболеваниях, которые потом становились причинами для смягчения наказания. Одним из таких осужденных стал экс-глава курганской УФНС Юрий Касьяненко, который избежал отбывания приговора за коррупцию в колонии. В получении медзаключения ему помогал адвокат.