14 мая 2024

Из-за проверки труб в Кургане несколько дней не будет горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
КГК начнет гидроиспытания для проверки труб Фото:

Жители Кургана временно останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний, которые проведет Курганская генерирующая компания с 16 по 19 мая. Испытания затронут основную тепловую магистраль, идущую от ТЭЦ-2 до 1 микрорайона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КГК.

«Чтобы зимой тепловые сети работали безаварийно, сейчас необходимо проверить их исправность. Для выявления изношенных участков мы проводим гидравлические испытания на прочность и плотность повышенным давлением», — отметил Евгений Филимонов, директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК».

В преддверии испытаний, начиная с 13 мая, было прекращено горячее водоснабжение в районе Заозерного и части поселка Рябково. Горожанам рекомендуется воздержаться от приближения к трубопроводам во избежание возможных порывов и других инцидентов, связанных с повышенным давлением в системе.

Ранее URA.RU писало, что в трех районах Кургана отключали горячее водоснабжение в связи с началом ремонтной кампании на тепловых сетях. В домах, которые получают горячую воду централизованно от тепловых пунктов, подача ресурса должна возобновиться 3 июня.

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Жители Кургана временно останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний, которые проведет Курганская генерирующая компания с 16 по 19 мая. Испытания затронут основную тепловую магистраль, идущую от ТЭЦ-2 до 1 микрорайона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КГК. «Чтобы зимой тепловые сети работали безаварийно, сейчас необходимо проверить их исправность. Для выявления изношенных участков мы проводим гидравлические испытания на прочность и плотность повышенным давлением», — отметил Евгений Филимонов, директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК». В преддверии испытаний, начиная с 13 мая, было прекращено горячее водоснабжение в районе Заозерного и части поселка Рябково. Горожанам рекомендуется воздержаться от приближения к трубопроводам во избежание возможных порывов и других инцидентов, связанных с повышенным давлением в системе. Ранее URA.RU писало, что в трех районах Кургана отключали горячее водоснабжение в связи с началом ремонтной кампании на тепловых сетях. В домах, которые получают горячую воду централизованно от тепловых пунктов, подача ресурса должна возобновиться 3 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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