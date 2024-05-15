В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

В целях обеспечения безопасности полетов были установлены временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим решением, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов активно проводят все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.