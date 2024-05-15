В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

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Принимаются меры по обеспечению безопасности полетов, заявил Артем Кореняко
Принимаются меры по обеспечению безопасности полетов, заявил Артем Кореняко Фото:

В целях обеспечения безопасности полетов были установлены временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим решением, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов активно проводят все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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В целях обеспечения безопасности полетов были установлены временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим решением, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов активно проводят все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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