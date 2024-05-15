Над Татарстаном сбили беспилотник, заявили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над селом Верхний Услон в Татарстане сбили беспилотник. Об этом сообщают местные жители. Это стало причиной ограничения аэропорта.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении Минобороны. Других подробностей пока нет.
Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это произошло утром 15 мая.
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