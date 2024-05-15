Стала известна причина введения ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска

Минобороны: в Татарстане сбит беспилотник
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Над Татарстаном сбили беспилотник, заявили в Минобороны
Над Татарстаном сбили беспилотник, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над селом Верхний Услон в Татарстане сбили беспилотник. Об этом сообщают местные жители. Это стало причиной ограничения аэропорта.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении Минобороны. Других подробностей пока нет.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это произошло утром 15 мая.

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Над селом Верхний Услон в Татарстане сбили беспилотник. Об этом сообщают местные жители. Это стало причиной ограничения аэропорта. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении Минобороны. Других подробностей пока нет. Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это произошло утром 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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