Владельцы электросамокатов готовы на уступки властям Екатеринбурга, которые хотят их запретить

Кикшеринги готовы подстроиться под требования властей Екатеринбурга, которые хотят серьезно ограничить движение электросамокатов в городе. Об этом URA.RU рассказали представители компаний. А источник агентства, близкий к горадминистрации, уточнил, что на переговоры бизнес пригласят в течение ближайших двух недель.
13 мая агентство сообщило, что чиновники готовят законопроект, в котором будут прописаны территории, где на электросамокатах ездить будет нельзя. По такому же пути год назад пошли власти Сочи. Кикшеринги пока не в курсе деталей.
«Что касается изменений, мы находимся в продуктивном диалоге с властями города — это рабочий процесс. Наши команды анализируют зоны ограничений, чтобы понять, где подобные меры эффективны, а где — нет. Мы работаем с такими зонами в ручном режиме — в этом отношении у нас гибкая политика», — рассказали URA.RU в Whoosh.
В «МТС URENT» ответили, что «ставят безопасность пользователей превыше всего». В каждом городе сервис вводит зоны ограничения скорости и движения на улицах с очень плотным трафиком пешеходов и недостаточной инфраструктурой. «Мы, безусловно, готовы обсуждать с властями Екатеринбурга дальнейшие условия работы сервиса в городе. В Екатеринбурге «МТС URENT» действует только второй месяц, и по мере сбора аналитики мы будем готовы выходить с конструктивными решениями, которые, надеемся, устроят всех», — сказали в «МТС URENT». А кикшеринг «BusyFly» никак не прокомментировал разработку нового закона.
«Владельцев электросамокатов соберут в горадминистрации до конца мая», — анонсировал источник URA.RU. Переговоры пройдут в том же формате, что и закрытые встречи с автобусными перевозчиками в начале года, где каждая сторона имела возможность высказаться.
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