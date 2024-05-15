Курганские бизнесмены, пострадавшие в паводок, получат до полумиллиона рублей

Пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заявление губернатора Вадима Шумкова в своем telegram-канале.
«Около 20 субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка, получат региональные субсидии. В числе получателей региональной субсидии как производственные объекты, так и торговые объекты», — указано в канале «Курганская область официально». Общая сумма выплат составит около 2 млн рублей и будет распределена среди предпринимателей, чья деятельность была нарушена из-за чрезвычайной ситуации с паводком.
Размер субсидии варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от количества работников на предприятии по состоянию на 1 апреля 2024 года. Средства в размере 50 тысяч рублей получат имеющие не менее одного работника, 100 тысяч рублей — для получателей субсидии, имеющих от двух до 50 работников, и 500 тысяч — для тех, у кого более 50 работников.
Ранее URA.RU, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заявление губернатора Вадима Шумкова в своем telegram-канале. «Около 20 субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка, получат региональные субсидии. В числе получателей региональной субсидии как производственные объекты, так и торговые объекты», — указано в канале «Курганская область официально». Общая сумма выплат составит около 2 млн рублей и будет распределена среди предпринимателей, чья деятельность была нарушена из-за чрезвычайной ситуации с паводком. Размер субсидии варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от количества работников на предприятии по состоянию на 1 апреля 2024 года. Средства в размере 50 тысяч рублей получат имеющие не менее одного работника, 100 тысяч рублей — для получателей субсидии, имеющих от двух до 50 работников, и 500 тысяч — для тех, у кого более 50 работников. Ранее URA.RU, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.