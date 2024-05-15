Курганские бизнесмены, пострадавшие в паводок, получат до полумиллиона рублей

16 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены, пострадавшие от паводка, получат от 50 до 500 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заявление губернатора Вадима Шумкова в своем telegram-канале. «Около 20 субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка, получат региональные субсидии. В числе получателей региональной субсидии как производственные объекты, так и торговые объекты», — указано в канале «Курганская область официально». Общая сумма выплат составит около 2 млн рублей и будет распределена среди предпринимателей, чья деятельность была нарушена из-за чрезвычайной ситуации с паводком. Размер субсидии варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от количества работников на предприятии по состоянию на 1 апреля 2024 года. Средства в размере 50 тысяч рублей получат имеющие не менее одного работника, 100 тысяч рублей — для получателей субсидии, имеющих от двух до 50 работников, и 500 тысяч — для тех, у кого более 50 работников. Ранее URA.RU, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заявление губернатора Вадима Шумкова в своем telegram-канале. «Около 20 субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка, получат региональные субсидии. В числе получателей региональной субсидии как производственные объекты, так и торговые объекты», — указано в канале «Курганская область официально». Общая сумма выплат составит около 2 млн рублей и будет распределена среди предпринимателей, чья деятельность была нарушена из-за чрезвычайной ситуации с паводком. Размер субсидии варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от количества работников на предприятии по состоянию на 1 апреля 2024 года. Средства в размере 50 тысяч рублей получат имеющие не менее одного работника, 100 тысяч рублей — для получателей субсидии, имеющих от двух до 50 работников, и 500 тысяч — для тех, у кого более 50 работников. Ранее URA.RU, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.