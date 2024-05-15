Reuters: доступ Raiffeisen к долларовой системе США может быть ограничен

Министерство финансов США обратилось с официальным предупреждением к банку Raiffeisen, информируя о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе из-за операций, проводимых в России. Согласно источнику Reuters, который ознакомился с перепиской, это предупреждение было зафиксировано в письменной форме.
"Raiffeisen Bank International была предупреждена Министерством финансов США в письменной форме, что ее доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за ее сделок с Россией", — сказал источник агентству. Отмечается, что данное предупреждение является наиболее серьезным из тех, что были адресованы крупнейшему западному банку, работающему в России.
Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank может продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. "Дочка" банка обеспечивает работой более девяти тысяч россиян, а помимо "Райффайзенбанка" в стране представляют лизинговая, страховая и управляющая компании, передает Life.
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