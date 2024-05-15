Reuters: доступ Raiffeisen к долларовой системе США может быть ограничен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США грозят Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
США грозят Raiffeisen Bank санкциями за работу в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США обратилось с официальным предупреждением к банку Raiffeisen, информируя о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе из-за операций, проводимых в России. Согласно источнику Reuters, который ознакомился с перепиской, это предупреждение было зафиксировано в письменной форме.

"Raiffeisen Bank International была предупреждена Министерством финансов США в письменной форме, что ее доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за ее сделок с Россией", — сказал источник агентству. Отмечается, что данное предупреждение является наиболее серьезным из тех, что были адресованы крупнейшему западному банку, работающему в России.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank может продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. "Дочка" банка обеспечивает работой более девяти тысяч россиян, а помимо "Райффайзенбанка" в стране представляют лизинговая, страховая и управляющая компании, передает Life

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов США обратилось с официальным предупреждением к банку Raiffeisen, информируя о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе из-за операций, проводимых в России. Согласно источнику Reuters, который ознакомился с перепиской, это предупреждение было зафиксировано в письменной форме. "Raiffeisen Bank International была предупреждена Министерством финансов США в письменной форме, что ее доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за ее сделок с Россией", — сказал источник агентству. Отмечается, что данное предупреждение является наиболее серьезным из тех, что были адресованы крупнейшему западному банку, работающему в России. Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank может продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. "Дочка" банка обеспечивает работой более девяти тысяч россиян, а помимо "Райффайзенбанка" в стране представляют лизинговая, страховая и управляющая компании, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...