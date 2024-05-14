Председатель комитета думы Нижневартовска по социальным вопросам Павел Лариков обвинил заместителя главы города Виктора Ситникова в обмане и выругался матом. Согласно письму, которое куратор местного стройблока отправил в думу, на загородной базе «Радуга» можно эксплуатировать биатлонное стрельбище и лыжероллерную трассу. На выездной проверке народные избранники выяснили, что трасса до сих пор не заасфальтирована до конца, а горки так и не доделаны. Видео прислал URA.RU читатель на условиях анонимности.
«Нам Виктор Петрович сказал, что все — мы строительство завершили. Так он врет все время, понимаешь, в глаза! Сколько можно врать-то, <...>!» — в сердцах высказал Лариков. Он заявил, что готов лишь километр нового асфальта, а горки так и не доделаны и не огорожены, а также не засыпаны землей.
Депутат заявил, что считает контракт на возведение центра лыжного спорта не исполненным и намерен обращаться к главному заказчику — управлению капстроительства Нижневартовска. При этом, Лариков процитировал письмо Ситникова, который заявил о завершении стройки и передаче объекта в эксплуатацию. Вице-мэр и представитель УКС должны были принять участие в выездном заседании комитета, однако не явились. «При этом, принять участие в выездном заседании комитета не представляется возможным», — процитировал чиновника Лариков.
Источники агентства отмечают, что до сих пор не получено и разрешение для стрельбища, хотя в полукилометре от базы нефтяное месторождение и дачи. Однако общественники зимой торжественно провели приемку, а мэрия радостно отчиталась губернатору ХМАО Наталье Комаровой и окружной думе о сдаче объекта и полной его готовности к соревнованиям. Ситников на заседаниях комитетов заявлял, что, согласно контракту, 30 ноября 2023 года все работы на объекте будут закончены. У Ларикова, возглавлявшего местный союз биатлонистов и курировавшего создание центра, сдали нервы. Он заявил, что полгода вице-мэр водил за нос всю городскую думу, и по факту объект эксплуатировать нельзя. Его строительство обошлось бюджету в 274 миллиона рублей.
В пресс-службу администрации Нижневартовска и силовое ведомство, курирующее лицензирование объекта, направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала открытие центра лыжного спорта в своих соцсетях. Глава региона сообщила, что спортивный объект будет готов принять первых посетителей в I квартале 2024 года.
Видео: читатель URA.RU
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