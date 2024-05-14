14 мая 2024

Турецкий таксист развел на деньги звезду «Уральских пельменей» Соколова

Турецкий таксист Uber обманул на деньги звезду «Уральских пельменей» Соколова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сторонники схиигумена Сергия около здания Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов уже вернулся домой Фото:

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией отправились отдыхать в Стамбул, где их развел на деньги местный таксист агрегатора Uber. Супруги переплатили за поездку в десять раз, рассказала жена артиста.

«Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки (в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километров). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счетчик и вез нас 4,5 километра 20 минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать. В общем, товарищи, будьте внимательны. А то мы в три часа ночи не отразили сразу», — сказала Соколова на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В настоящее время семья уже вернулась домой и делиться в соцсетях впечатлениями поездки. «Мы с этим красавчиком (Дмитрий Соколов) уже дома. Какая чудесная и нужная была поездка», — отметила Ксения.

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Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией отправились отдыхать в Стамбул, где их развел на деньги местный таксист агрегатора Uber. Супруги переплатили за поездку в десять раз, рассказала жена артиста. «Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки (в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километров). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счетчик и вез нас 4,5 километра 20 минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать. В общем, товарищи, будьте внимательны. А то мы в три часа ночи не отразили сразу», — сказала Соколова на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В настоящее время семья уже вернулась домой и делиться в соцсетях впечатлениями поездки. «Мы с этим красавчиком (Дмитрий Соколов) уже дома. Какая чудесная и нужная была поездка», — отметила Ксения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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