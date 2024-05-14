Турецкий таксист развел на деньги звезду «Уральских пельменей» Соколова

Турецкий таксист Uber обманул на деньги звезду «Уральских пельменей» Соколова

15 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Соколов уже вернулся домой Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией отправились отдыхать в Стамбул, где их развел на деньги местный таксист агрегатора Uber. Супруги переплатили за поездку в десять раз, рассказала жена артиста. «Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки (в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километров). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счетчик и вез нас 4,5 километра 20 минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать. В общем, товарищи, будьте внимательны. А то мы в три часа ночи не отразили сразу», — сказала Соколова на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В настоящее время семья уже вернулась домой и делиться в соцсетях впечатлениями поездки. «Мы с этим красавчиком (Дмитрий Соколов) уже дома. Какая чудесная и нужная была поездка», — отметила Ксения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вместе с женой Ксенией отправились отдыхать в Стамбул, где их развел на деньги местный таксист агрегатора Uber. Супруги переплатили за поездку в десять раз, рассказала жена артиста. «Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки (в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километров). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счетчик и вез нас 4,5 километра 20 минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать. В общем, товарищи, будьте внимательны. А то мы в три часа ночи не отразили сразу», — сказала Соколова на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В настоящее время семья уже вернулась домой и делиться в соцсетях впечатлениями поездки. «Мы с этим красавчиком (Дмитрий Соколов) уже дома. Какая чудесная и нужная была поездка», — отметила Ксения.