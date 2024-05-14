В Екатеринбурге перекроют улицы из-за всероссийского полумарафона

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга 19 мая перекроют часть улиц на время всероссийского полумарафона «Забег. РФ» и поменяют маршрут четырех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Будет перекрыто движение с 08:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта», следует из сообщения. Также проезд закроют с 15 по 19 мая (23:00) по четной стороне Новосинарского бульвара.
Автобусы № 44, 65, 66 будут ходить без заезда в Новокольцовский микрорайон, а маршрут № 55 сократят до Птицефабрики. Организатора мероприятия призвали екатеринбуржцев планировать заранее свой маршрут.
Забег в прошлом году проходил в центре. Тогда полумарафон мероприятие длилось с 08:30 до 15:00. Спортсмены бегали на дистанции от одного до 21,1 километра.
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