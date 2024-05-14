В Екатеринбурге перекроют улицы из-за всероссийского полумарафона

15 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Полумарафон перенесли из центра в Новокольцовский микрорайон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга 19 мая перекроют часть улиц на время всероссийского полумарафона «Забег. РФ» и поменяют маршрут четырех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение с 08:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта», следует из сообщения. Также проезд закроют с 15 по 19 мая (23:00) по четной стороне Новосинарского бульвара. Автобусы № 44, 65, 66 будут ходить без заезда в Новокольцовский микрорайон, а маршрут № 55 сократят до Птицефабрики. Организатора мероприятия призвали екатеринбуржцев планировать заранее свой маршрут. Забег в прошлом году проходил в центре. Тогда полумарафон мероприятие длилось с 08:30 до 15:00. Спортсмены бегали на дистанции от одного до 21,1 километра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга 19 мая перекроют часть улиц на время всероссийского полумарафона «Забег. РФ» и поменяют маршрут четырех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение с 08:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта», следует из сообщения. Также проезд закроют с 15 по 19 мая (23:00) по четной стороне Новосинарского бульвара. Автобусы № 44, 65, 66 будут ходить без заезда в Новокольцовский микрорайон, а маршрут № 55 сократят до Птицефабрики. Организатора мероприятия призвали екатеринбуржцев планировать заранее свой маршрут. Забег в прошлом году проходил в центре. Тогда полумарафон мероприятие длилось с 08:30 до 15:00. Спортсмены бегали на дистанции от одного до 21,1 километра.