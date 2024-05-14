14 мая 2024

В Екатеринбурге перекроют улицы из-за всероссийского полумарафона

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Марафон "Европа-Азия". Екатеринбург, бегун, забег, бег
Полумарафон перенесли из центра в Новокольцовский микрорайон Фото:

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга 19 мая перекроют часть улиц на время всероссийского полумарафона «Забег. РФ» и поменяют маршрут четырех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Будет перекрыто движение с 08:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта», следует из сообщения. Также проезд закроют с 15 по 19 мая (23:00) по четной стороне Новосинарского бульвара.

Автобусы № 44, 65, 66 будут ходить без заезда в Новокольцовский микрорайон, а маршрут № 55 сократят до Птицефабрики. Организатора мероприятия призвали екатеринбуржцев планировать заранее свой маршрут.

Забег в прошлом году проходил в центре. Тогда полумарафон мероприятие длилось с 08:30 до 15:00. Спортсмены бегали на дистанции от одного до 21,1 километра.

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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга 19 мая перекроют часть улиц на время всероссийского полумарафона «Забег. РФ» и поменяют маршрут четырех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Будет перекрыто движение с 08:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта», следует из сообщения. Также проезд закроют с 15 по 19 мая (23:00) по четной стороне Новосинарского бульвара. Автобусы № 44, 65, 66 будут ходить без заезда в Новокольцовский микрорайон, а маршрут № 55 сократят до Птицефабрики. Организатора мероприятия призвали екатеринбуржцев планировать заранее свой маршрут. Забег в прошлом году проходил в центре. Тогда полумарафон мероприятие длилось с 08:30 до 15:00. Спортсмены бегали на дистанции от одного до 21,1 километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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