Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Мишустин заявил, что министры покидающие кабмин, будут востребованы на новых должностях Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил представителей бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности. Об этом стало известно на первом заседании правительства в новом составе.

«Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов», — сказал Мишустин. Он также выразил уверенность, что они будут востребованы на новых должностях. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил представителей бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности. Об этом стало известно на первом заседании правительства в новом составе. «Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов», — сказал Мишустин. Он также выразил уверенность, что они будут востребованы на новых должностях. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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