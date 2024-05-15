Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство

Мишустин заявил, что министры покидающие кабмин, будут востребованы на новых должностях
Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил представителей бывшего состава кабинета министров, которые переходят на другие должности. Об этом стало известно на первом заседании правительства в новом составе.
«Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов», — сказал Мишустин. Он также выразил уверенность, что они будут востребованы на новых должностях. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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