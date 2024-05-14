Директор Ямальской школы-интерната прокомментировал скандальный ролик с подростком

Директор Ямальского интерната считает провокацией видео с избиением подростка

15 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

По мнению педагога, это провокация, вызванная его недавним назначением на должность директора. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU И.о. директора Ямальской школы-интерната Виталий Гилев прокомментировал корреспонденту URA.RU скандальное видео, которое появилось в соцсетях. На уроке педагог применил силу в отношении ученика, который отреагировал матерной бранью в ответ на требование убрать телефоны. Ролик был записан полтора года назад и только сейчас попал в сеть. По мнению педагога, это провокация, вызванная его недавним назначением на должность директора. «Как обычно, у нас с телефона все начинается на уроке, это седьмой класс. Урок не был сорван, это только начало урока было сорвано. Поле этого никаких конфликтов больше не было. Это было полтора года назад, ребенок уже в восьмом классе учится», — рассказал корреспонденту агентства Виталий Гилев. По мнению собеседника URA.RU, скандальное видео, записанное тайком, опубликовал не мальчик, ставший участником конфликта. «Я два месяца назад начал исполнять обязанности директора и стал наводить порядки в школе. Я думаю, это провокация. У кого-то хранилось это видео, и, видимо, теперь решили отомстить. Виталий Гилев отметил также, что ребенок выражался нецензурной бранью. «Он меня отматерил. Там были не только эти слова, это только концовка видео», — сказал директор. В настоящее время проводится служебное расследование. Ранее сообщалось, что окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

И.о. директора Ямальской школы-интерната Виталий Гилев прокомментировал корреспонденту URA.RU скандальное видео, которое появилось в соцсетях. На уроке педагог применил силу в отношении ученика, который отреагировал матерной бранью в ответ на требование убрать телефоны. Ролик был записан полтора года назад и только сейчас попал в сеть. По мнению педагога, это провокация, вызванная его недавним назначением на должность директора. «Как обычно, у нас с телефона все начинается на уроке, это седьмой класс. Урок не был сорван, это только начало урока было сорвано. Поле этого никаких конфликтов больше не было. Это было полтора года назад, ребенок уже в восьмом классе учится», — рассказал корреспонденту агентства Виталий Гилев. По мнению собеседника URA.RU, скандальное видео, записанное тайком, опубликовал не мальчик, ставший участником конфликта. «Я два месяца назад начал исполнять обязанности директора и стал наводить порядки в школе. Я думаю, это провокация. У кого-то хранилось это видео, и, видимо, теперь решили отомстить. Виталий Гилев отметил также, что ребенок выражался нецензурной бранью. «Он меня отматерил. Там были не только эти слова, это только концовка видео», — сказал директор. В настоящее время проводится служебное расследование. Ранее сообщалось, что окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства.