Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района (Тюменская область) начал интенсивно расти. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.
«Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район», — заявил Александр Моор в своей публикации.
Он добавил, что в Вагайском районе продолжается работа по укреплению защитных насыпей. Среди приоритетных задач, которые стоят перед властями региона, Моор назвал эвакуацию населения и сохранение имущества людей.
Кроме этого, в Вагайском районе будет усилена группировка сил МЧС России. В муниципалитет были дополнительно направлены 52 спасателя. Координировать работу экстренных служб там будет заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай Вагайского района находится на грани подтопления. Уровень воды в реке Иртыш там превысил критические отметки и побил рекорд 2016 года.
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Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района (Тюменская область) начал интенсивно расти. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район», — заявил Александр Моор в своей публикации. Он добавил, что в Вагайском районе продолжается работа по укреплению защитных насыпей. Среди приоритетных задач, которые стоят перед властями региона, Моор назвал эвакуацию населения и сохранение имущества людей. Кроме этого, в Вагайском районе будет усилена группировка сил МЧС России. В муниципалитет были дополнительно направлены 52 спасателя. Координировать работу экстренных служб там будет заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай Вагайского района находится на грани подтопления. Уровень воды в реке Иртыш там превысил критические отметки и побил рекорд 2016 года.