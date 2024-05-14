Курганцы выстроились в километровую очередь, чтобы поехать по шоссе Тюнина. Фото, видео

15 мая 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Курганцы встали в пробку, чтобы дождаться открытия движения по Тюнин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера. По Тюнина разрешено ездить только машинам высокой проходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пробка растянулась примерно на два километра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.