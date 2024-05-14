В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной.
Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.
По Тюнина разрешено ездить только машинам высокой проходимости
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В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.