14 мая 2024

Курганцы выстроились в километровую очередь, чтобы поехать по шоссе Тюнина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоссе Тюнина. Курган , шоссе тюнина
Курганцы встали в пробку, чтобы дождаться открытия движения по Тюнин Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной.

Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.

Шоссе Тюнина. Курган
По Тюнина разрешено ездить только машинам высокой проходимости
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Пробка растянулась примерно на два километра
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на шоссе Тюнина (от стройрынка до перекрестка с улицу Свободы) водители выстроились в километровую пробку. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка больше километра. Водители ждут, когда будет открыта полоса для движения», — сообщает корреспондент. Отмечается, что водители ждали 16:00, чтобы полоса для них стала доступной. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Открытие движения произошло 13 мая. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. При этом, дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...