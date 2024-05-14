Потерянные номера машин, затопленный рынок: как сейчас выглядит шоссе Тюнина в Кургане. Фото, видео

Курганцы теряют автомобильные номера на затопленном шоссе Тюнина
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина. Курган , шоссе тюнина, наводнение
На шоссе Тюнина открыто движение для машин с клиренсом более 195 мм Фото:
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Шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера. О том, как выглядит шоссе после паводка — в материале корреспондента URA.RU.

«Дорожники находят на затопленном шоссе Тюнина автомобильные номера, потерянные в ходе проезда по воде. Также рабочие проверяют состояние барьерных ограждений на дороге, отмечают их лентами», — передает корреспондент.

Часто по затопленному участку дороги курсируют машины скорой медицинской помощи. Только за один час проехали порядка пяти автомобилей. Большой поток легковых машин вереницей тянется, разгоняя волны по шоссе. Разогнаться из-за большого количества воды у водителей не получается, поэтому все соблюдают дистанцию. Также проезд идет по часам. Сначала едут со стороны Кетово в Курган, потом в обратном направлении. При этом не все машины соблюдают пропускной режим. Корреспондент агентства заметил, как служебный автомобиль губернатора Вадима Шумкова Toyota Land Cruiser 200 ехала по шоссе, несмотря на запрет ГИБДД.

Некоторые курганцы, которые не имеют транспорта, передвигаются по воде на велосипедах. «Постоянно езжу по шоссе, всегда все хорошо», — сказал горожанин. Затопленный участок он пересек на двухколесном транспорте в босых ногах, ни разу не остановившись на пути.

Ранее URA.RU писало, что проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. В частности, автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам.

Шоссе Тюнина. Курган
Для курганцев частично открыли проезд по затопленному шоссе Тюнина
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
С 09:00 до 16:00 можно проехать в сторону Кургана, а с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
По затопленному участку дороги приходится часто ездить на вызовы машинам скорой помощи
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Строительный рынок до сих пор остается затопленным, часть материалов осталась на участке
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Некоторые курганцы предпочитают пробираться по затопленной дороге на велосипедах
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Вереница машин движется по затопленной дороге
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Участок шоссе Тюнина в сторону микрорайона Смолино почти избавился от воды
Фото:

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Шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера. О том, как выглядит шоссе после паводка — в материале корреспондента URA.RU. «Дорожники находят на затопленном шоссе Тюнина автомобильные номера, потерянные в ходе проезда по воде. Также рабочие проверяют состояние барьерных ограждений на дороге, отмечают их лентами», — передает корреспондент. Часто по затопленному участку дороги курсируют машины скорой медицинской помощи. Только за один час проехали порядка пяти автомобилей. Большой поток легковых машин вереницей тянется, разгоняя волны по шоссе. Разогнаться из-за большого количества воды у водителей не получается, поэтому все соблюдают дистанцию. Также проезд идет по часам. Сначала едут со стороны Кетово в Курган, потом в обратном направлении. При этом не все машины соблюдают пропускной режим. Корреспондент агентства заметил, как служебный автомобиль губернатора Вадима Шумкова Toyota Land Cruiser 200 ехала по шоссе, несмотря на запрет ГИБДД. Некоторые курганцы, которые не имеют транспорта, передвигаются по воде на велосипедах. «Постоянно езжу по шоссе, всегда все хорошо», — сказал горожанин. Затопленный участок он пересек на двухколесном транспорте в босых ногах, ни разу не остановившись на пути. Ранее URA.RU писало, что проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. В частности, автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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