Курганцы теряют автомобильные номера на затопленном шоссе Тюнина

На шоссе Тюнина открыто движение для машин с клиренсом более 195 мм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Шоссе Тюнина в Кургане частично открыли для проезда, но ездить пока разрешают только машинам высокой проходимости. Остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые не успели вывезти до наводнения. Дорожники продолжают находить в воде потерянные автомобильные номера. О том, как выглядит шоссе после паводка — в материале корреспондента URA.RU.

«Дорожники находят на затопленном шоссе Тюнина автомобильные номера, потерянные в ходе проезда по воде. Также рабочие проверяют состояние барьерных ограждений на дороге, отмечают их лентами», — передает корреспондент.

Часто по затопленному участку дороги курсируют машины скорой медицинской помощи. Только за один час проехали порядка пяти автомобилей. Большой поток легковых машин вереницей тянется, разгоняя волны по шоссе. Разогнаться из-за большого количества воды у водителей не получается, поэтому все соблюдают дистанцию. Также проезд идет по часам. Сначала едут со стороны Кетово в Курган, потом в обратном направлении. При этом не все машины соблюдают пропускной режим. Корреспондент агентства заметил, как служебный автомобиль губернатора Вадима Шумкова Toyota Land Cruiser 200 ехала по шоссе, несмотря на запрет ГИБДД.

Некоторые курганцы, которые не имеют транспорта, передвигаются по воде на велосипедах. «Постоянно езжу по шоссе, всегда все хорошо», — сказал горожанин. Затопленный участок он пересек на двухколесном транспорте в босых ногах, ни разу не остановившись на пути.

Ранее URA.RU писало, что проезд по шоссе Тюнина в Кургане открыли 13 мая. По затопленной дороге пропускают только машины высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. В частности, автомобили УАЗ, LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам.

Для курганцев частично открыли проезд по затопленному шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 09:00 до 16:00 можно проехать в сторону Кургана, а с 16:00 до 22:00 — в сторону Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По затопленному участку дороги приходится часто ездить на вызовы машинам скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительный рынок до сих пор остается затопленным, часть материалов осталась на участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые курганцы предпочитают пробираться по затопленной дороге на велосипедах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вереница машин движется по затопленной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок шоссе Тюнина в сторону микрорайона Смолино почти избавился от воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU