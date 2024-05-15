Российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за Работино продолжались почти год.
«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.