Российские войска полностью освободили Работино

15 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли стратегически важный пункт в Запорожской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за Работино продолжались почти год. «Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за Работино продолжались почти год. «Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.