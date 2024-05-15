Российские войска полностью освободили Работино

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ВС РФ взяли стратегически важный пункт в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за Работино продолжались почти год.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.

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Российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за Работино продолжались почти год. «Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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