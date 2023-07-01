Рогов: ВСУ пошли на штурм запорожского села Работино

Вооруженные силы Украины пошли в штурмовое наступление на ореховском направлении запорожского фронта в районе села Работино (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На ореховском направлении запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», — написал Владимир Рогов в своем
По словам председателя партии «Мы вместе с Россией», ВСУ используют минометы и артиллерию, огонь идет в высоко интенсивном темпе. При этом российские военнослужащие держат активную оборону, добавил Рогов.
Специальная военная операция на Украине идет с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU передавало слова военного аналитика Бориса Джерелиевского, что захват села Работино является приоритетной целью для ВСУ.
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