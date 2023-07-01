Рогов: ВСУ пошли на штурм запорожского села Работино 01 июля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 + ВСУ штурмуют село Работино, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пошли в штурмовое наступление на ореховском направлении запорожского фронта в районе села Работино (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На ореховском направлении запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале . По словам председателя партии «Мы вместе с Россией», ВСУ используют минометы и артиллерию, огонь идет в высоко интенсивном темпе. При этом российские военнослужащие держат активную оборону, добавил Рогов. Специальная военная операция на Украине идет с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU передавало слова военного аналитика Бориса Джерелиевского, что захват села Работино является приоритетной целью для ВСУ. Вооруженные силы Украины пошли в штурмовое наступление на ореховском направлении запорожского фронта в районе села Работино (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На ореховском направлении запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По словам председателя партии «Мы вместе с Россией», ВСУ используют минометы и артиллерию, огонь идет в высоко интенсивном темпе. При этом российские военнослужащие держат активную оборону, добавил Рогов. Специальная военная операция на Украине идет с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU передавало слова военного аналитика Бориса Джерелиевского, что захват села Работино является приоритетной целью для ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям