Руководство Свердловской области разъехалось почти в полном составе

15 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев с большой делегацией отправился в Китай Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти массово покинули рабочие места — ради отпусков и командировок. Губернатор Евгений Куйвашев, например, отправился в Китай на выставку «Экспо — 2024», а его «цифровой» заместитель Дмитрий Ионин, как стало известно URA.RU, возглавил делегацию в Казань. По данным агентства, в Китай Куйвашев отправился вместе с другим своим замом Василием Козловым (курирует международные связи). Ионин работает в Казани с «силовым» замгубернатора Азатом Салиховым. «Социальный» зам Павел Креков — в командировке в Москве, скоро улетит и Алексей Кузнецов (МУГИСО), временно замещающий Сергея Швиндта (минстрой и ЖКХ), пока тот в отпуске. Отдыхает и первый замгубернатора Алексей Шмыков. Временно исполняет обязанности главы региона вице-губернатор Олег Чемезов. На месте, говорят, также глава аппарата губернатора Валерий Чайников. В Казани проходит международный экономический форум «Россия — Исламский мир», и участие Свердловской области в нем не менее важно, чем в китайской выставке. Как минимум потому, что там будут работать крупнейшие нефтяные компании со всего Ближнего Востока и Центральной Азии, представляющие непосредственный интерес для уральских компаний. В том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, которые в этом году являются страной-партнером «Иннопрома» (пройдет в Екатеринбурге 8—11 июля). Отдельный блок форума в Казани посвящен цифровизации и искусственному интеллекту — профилю, который как раз и курирует Ионин. В списке участников от Свердловской области, в частности, «Уралхиммаш», «Уралкран», «Рефтинская птицефабрика». Всего около 15 предприятий. Форум пройдет в Казани с 14 по 19 мая. Российско-китайское «ЭКСПО» пройдет в Харбине с 17 по 19 мая. Там Свердловскую область представят 14 компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти массово покинули рабочие места — ради отпусков и командировок. Губернатор Евгений Куйвашев, например, отправился в Китай на выставку «Экспо — 2024», а его «цифровой» заместитель Дмитрий Ионин, как стало известно URA.RU, возглавил делегацию в Казань. По данным агентства, в Китай Куйвашев отправился вместе с другим своим замом Василием Козловым (курирует международные связи). Ионин работает в Казани с «силовым» замгубернатора Азатом Салиховым. «Социальный» зам Павел Креков — в командировке в Москве, скоро улетит и Алексей Кузнецов (МУГИСО), временно замещающий Сергея Швиндта (минстрой и ЖКХ), пока тот в отпуске. Отдыхает и первый замгубернатора Алексей Шмыков. Временно исполняет обязанности главы региона вице-губернатор Олег Чемезов. На месте, говорят, также глава аппарата губернатора Валерий Чайников. В Казани проходит международный экономический форум «Россия — Исламский мир», и участие Свердловской области в нем не менее важно, чем в китайской выставке. Как минимум потому, что там будут работать крупнейшие нефтяные компании со всего Ближнего Востока и Центральной Азии, представляющие непосредственный интерес для уральских компаний. В том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, которые в этом году являются страной-партнером «Иннопрома» (пройдет в Екатеринбурге 8—11 июля). Отдельный блок форума в Казани посвящен цифровизации и искусственному интеллекту — профилю, который как раз и курирует Ионин. В списке участников от Свердловской области, в частности, «Уралхиммаш», «Уралкран», «Рефтинская птицефабрика». Всего около 15 предприятий. Форум пройдет в Казани с 14 по 19 мая. Российско-китайское «ЭКСПО» пройдет в Харбине с 17 по 19 мая. Там Свердловскую область представят 14 компаний.