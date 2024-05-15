С праймериз по выборам гордумы Челябинска сняли два десятка претендентов

15 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

У 23 выдвиженцев возникли проблемы с документами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Из числа участников праймериз «Единой России» в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Рассмотрев поступившие документы, Оргкомитет установил, что кандидатами нарушены требования Положения о порядке проведения предварительного голосования. Они в срок не представили в Оргкомитет документы, необходимые для выдвижения в рамках предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты челябинской городской думы», — пояснили в реготделении. Всего заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Челябинской области подали 187 претендентов. Из них 144 кандидата — по одномандатным избирательным округам, а 43 по партийному списку. В праймериз в челябинскую гордуму на сегодня участвуют 132 кандидата по округам и 30 «списочников». Конкурс на праймериз в одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из числа участников праймериз «Единой России» в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Рассмотрев поступившие документы, Оргкомитет установил, что кандидатами нарушены требования Положения о порядке проведения предварительного голосования. Они в срок не представили в Оргкомитет документы, необходимые для выдвижения в рамках предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты челябинской городской думы», — пояснили в реготделении. Всего заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Челябинской области подали 187 претендентов. Из них 144 кандидата — по одномандатным избирательным округам, а 43 по партийному списку. В праймериз в челябинскую гордуму на сегодня участвуют 132 кандидата по округам и 30 «списочников». Конкурс на праймериз в одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место.