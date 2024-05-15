С праймериз по выборам гордумы Челябинска сняли два десятка претендентов

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У 23 выдвиженцев возникли проблемы с документами Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Из числа участников праймериз «Единой России» в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

«Рассмотрев поступившие документы, Оргкомитет установил, что кандидатами нарушены требования Положения о порядке проведения предварительного голосования. Они в срок не представили в Оргкомитет документы, необходимые для выдвижения в рамках предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты челябинской городской думы», — пояснили в реготделении.

Всего заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Челябинской области подали 187 претендентов. Из них 144 кандидата — по одномандатным избирательным округам, а 43 по партийному списку. В праймериз в челябинскую гордуму на сегодня участвуют 132 кандидата по округам и 30 «списочников».

Конкурс на праймериз в одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место.

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Из числа участников праймериз «Единой России» в гордуму Челябинска исключили 23 человека. Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Рассмотрев поступившие документы, Оргкомитет установил, что кандидатами нарушены требования Положения о порядке проведения предварительного голосования. Они в срок не представили в Оргкомитет документы, необходимые для выдвижения в рамках предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты челябинской городской думы», — пояснили в реготделении. Всего заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Челябинской области подали 187 претендентов. Из них 144 кандидата — по одномандатным избирательным округам, а 43 по партийному списку. В праймериз в челябинскую гордуму на сегодня участвуют 132 кандидата по округам и 30 «списочников». Конкурс на праймериз в одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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