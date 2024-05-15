Инцидент с насилием челябинского педагога к ученице проверит прокуратура

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Инцидент зафиксирован инспекторами ПДН Фото:

Инцидент с насилием педагога начальной школы по отношению к ученице проверит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещенной в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4 класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства добавили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании. Также по требованию прокуратуры инициирована проверка с участием ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Ход проверки поставлен на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов. Видео инцидента попало в сеть. В региональном главке полиции URA.RU сообщили, что сообщение об инциденте зафиксировано 14 мая, он был выявлен инспекторами ПДН.

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Инцидент с насилием педагога начальной школы по отношению к ученице проверит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещенной в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4 класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании. Также по требованию прокуратуры инициирована проверка с участием ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Ход проверки поставлен на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов. Видео инцидента попало в сеть. В региональном главке полиции URA.RU сообщили, что сообщение об инциденте зафиксировано 14 мая, он был выявлен инспекторами ПДН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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