Инцидент с насилием челябинского педагога к ученице проверит прокуратура

15 мая 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Инцидент зафиксирован инспекторами ПДН Фото: Анна Майорова © URA.RU Инцидент с насилием педагога начальной школы по отношению к ученице проверит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещенной в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4 класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании. Также по требованию прокуратуры инициирована проверка с участием ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Ход проверки поставлен на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов. Видео инцидента попало в сеть. В региональном главке полиции URA.RU сообщили, что сообщение об инциденте зафиксировано 14 мая, он был выявлен инспекторами ПДН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент с насилием педагога начальной школы по отношению к ученице проверит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой города Усть-Катава организована проверка по размещенной в СМИ публикации о противоправном поведении классного руководителя 4 класса образовательной организации города и применении насилия к ученице. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что будет проверено исполнение требований федерального законодательства об образовании. Также по требованию прокуратуры инициирована проверка с участием ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Ход проверки поставлен на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог оскорбляла и оттаскала за шею и руки ученицу начальных классов. Видео инцидента попало в сеть. В региональном главке полиции URA.RU сообщили, что сообщение об инциденте зафиксировано 14 мая, он был выявлен инспекторами ПДН.