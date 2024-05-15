При столкновении трамваев в Златоусте пострадало два человека. Видео

15 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Обстоятельства столкновения трамваев выясняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) при столкновении трамваев пострадало два человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, госпитализация не потребовалась. «При столкновении трамваев на улице Карла Маркса в Златоусте пострадали водитель и один из пассажиров. Госпитализация не потребовалась», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Инцидент произошел 15 мая около 9:48 утра напротив дома № 10. Трамвай под управлением 49-летнего водителя наехал на стоящий на запрещающий сигнал светофора другой вагон. Ушиб получила водитель первого транспортного средства. Стоявший трамвай находился под управлением 58-летнего вагоновожатого. В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют, почему трамвай не остановился и продолжил движение, несмотря на препятствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) при столкновении трамваев пострадало два человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, госпитализация не потребовалась. «При столкновении трамваев на улице Карла Маркса в Златоусте пострадали водитель и один из пассажиров. Госпитализация не потребовалась», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Инцидент произошел 15 мая около 9:48 утра напротив дома № 10. Трамвай под управлением 49-летнего водителя наехал на стоящий на запрещающий сигнал светофора другой вагон. Ушиб получила водитель первого транспортного средства. Стоявший трамвай находился под управлением 58-летнего вагоновожатого. В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют, почему трамвай не остановился и продолжил движение, несмотря на препятствие.