При столкновении трамваев в Златоусте пострадало два человека. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, водитель трамвая, вагоновожатая, подготовка к рейсу
Обстоятельства столкновения трамваев выясняются Фото:

В Златоусте (Челябинская область) при столкновении трамваев пострадало два человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, госпитализация не потребовалась.

«При столкновении трамваев на улице Карла Маркса в Златоусте пострадали водитель и один из пассажиров. Госпитализация не потребовалась», — рассказали URA.RU в ГИБДД.

Инцидент произошел 15 мая около 9:48 утра напротив дома № 10. Трамвай под управлением 49-летнего водителя наехал на стоящий на запрещающий сигнал светофора другой вагон. Ушиб получила водитель первого транспортного средства. Стоявший трамвай находился под управлением 58-летнего вагоновожатого. В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют, почему трамвай не остановился и продолжил движение, несмотря на препятствие.

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В Златоусте (Челябинская область) при столкновении трамваев пострадало два человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, госпитализация не потребовалась. «При столкновении трамваев на улице Карла Маркса в Златоусте пострадали водитель и один из пассажиров. Госпитализация не потребовалась», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Инцидент произошел 15 мая около 9:48 утра напротив дома № 10. Трамвай под управлением 49-летнего водителя наехал на стоящий на запрещающий сигнал светофора другой вагон. Ушиб получила водитель первого транспортного средства. Стоявший трамвай находился под управлением 58-летнего вагоновожатого. В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют, почему трамвай не остановился и продолжил движение, несмотря на препятствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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