В Златоусте (Челябинская область) при столкновении трамваев пострадало два человека. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, госпитализация не потребовалась.
«При столкновении трамваев на улице Карла Маркса в Златоусте пострадали водитель и один из пассажиров. Госпитализация не потребовалась», — рассказали URA.RU в ГИБДД.
Инцидент произошел 15 мая около 9:48 утра напротив дома № 10. Трамвай под управлением 49-летнего водителя наехал на стоящий на запрещающий сигнал светофора другой вагон. Ушиб получила водитель первого транспортного средства. Стоявший трамвай находился под управлением 58-летнего вагоновожатого. В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют, почему трамвай не остановился и продолжил движение, несмотря на препятствие.
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