Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» раскрыл размер дивидендов для акционеров компании за 2023 год. Об этом сообщается на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 0,85 рубля. Выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО "Сургутнефтегаз" – АО "Сургутинвестнефть", а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО "Сургутнефтегаз"», – сообщается на портале. 18 июля 2024 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
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