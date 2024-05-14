14 мая 2024

Сургутнефтегаз раскрыл размер дивидендов для акционеров компании

Размер дивиденда Сургутнефтегаза по привилегированной акции составит 12,29 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутнефтегаз раскрыл размер дивидендов для акционеров компании за 2023 год
Сургутнефтегаз раскрыл размер дивидендов для акционеров компании за 2023 год Фото:

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» раскрыл размер дивидендов для акционеров компании за 2023 год. Об этом сообщается на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 0,85 рубля. Выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО "Сургутнефтегаз" – АО "Сургутинвестнефть", а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО "Сургутнефтегаз"», – сообщается на портале. 18 июля 2024 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

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Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» раскрыл размер дивидендов для акционеров компании за 2023 год. Об этом сообщается на портале «Центр раскрытия корпоративной информации». «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" – 0,85 рубля. Выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО "Сургутнефтегаз" – АО "Сургутинвестнефть", а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО "Сургутнефтегаз"», – сообщается на портале. 18 июля 2024 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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