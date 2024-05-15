ВС РФ разгромили цех для производства ракет в Николаеве

ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Николаеве на юге Украины. В результате этого был уничтожен склад ГСМ, цех по производству деталей для ракет и стоянка с бронеавтомобилями. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилям, так называемое ПВО на колесах, вместе с БК (боекомплектом, — прим. URA.RU)», — заявил Лебедев. Его слова передают РИА Новости.
После ударов на улицах Николаева ездит большое количество машин скорой помощи, а пожарные не могут приступить к тушению огня из-за продолжающейся детонации. Кроме того, по информации Лебедева, около 40 раненых бойцов ВСУ были эвакуированы в бывший санаторий «Дубки», который ныне используется как военный городок и оснащен моргом. Это произошло после того, как были нанесены удары по ключевым военным объектам в городе.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по живой силе ВСУ в Новопетровке в Николаевской области и путевой станции в Снигиревке. Он отметил, что после атаки в последнем населенном пункте пропала электроэнергия.
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