Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

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ВС РФ ударили по живой силе ВСУ в Новопетровке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ударила по путевой станции в Снигиревке и по живой силе ВСУ в Новопетровке в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 3:00 и 3:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он добавил, что после атаки на Снигиревку пропала электроэнергия.

Местные жители описали удар по путевой станции с ангарами и цехами как очень мощный. К 5:00 из Николаева приехали 10 машин помощи, передает подполье. На данный момент район железнодорожного вокзала оцепили; военные и представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали поквартирный обход района, чтобы найти активистов сопротивления.

Лебедев отметил, что целью удара в Новопетровке было расположение ВСУ в количестве 400 человек. Конкретных сведений на счет этого пока нет.

Ранее ВС РФ ударили по аэродрому, железнодорожному узлу и промышленному предприятию во Львовской области. Аэродром готовился для принятия истребителей F-16 Запада, передает Лебедев.

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Российская армия ударила по путевой станции в Снигиревке и по живой силе ВСУ в Новопетровке в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 3:00 и 3:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области», — передает РИА Новости слова Лебедева. Он добавил, что после атаки на Снигиревку пропала электроэнергия. Местные жители описали удар по путевой станции с ангарами и цехами как очень мощный. К 5:00 из Николаева приехали 10 машин помощи, передает подполье. На данный момент район железнодорожного вокзала оцепили; военные и представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали поквартирный обход района, чтобы найти активистов сопротивления. Лебедев отметил, что целью удара в Новопетровке было расположение ВСУ в количестве 400 человек. Конкретных сведений на счет этого пока нет. Ранее ВС РФ ударили по аэродрому, железнодорожному узлу и промышленному предприятию во Львовской области. Аэродром готовился для принятия истребителей F-16 Запада, передает Лебедев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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