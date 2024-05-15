В Перми из-за школьников не будут продавать алкоголь

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Алкоголь запретят продавать во время празднования последнего звонка
Алкоголь запретят продавать во время празднования последнего звонка Фото:

В Перми 24 мая запретят продавать алкоголь. Это связано с проведением последнего звонка в школах. Информация о запрете опубликована на сайте городской администрации.

«В Перми 24 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. В этот день у учеников 9-х и 11-х классов пройдут последние звонки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за нарушение запрета предпринимателей будут штрафовать. Его размер для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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В Перми 24 мая запретят продавать алкоголь. Это связано с проведением последнего звонка в школах. Информация о запрете опубликована на сайте городской администрации. «В Перми 24 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. В этот день у учеников 9-х и 11-х классов пройдут последние звонки», — сказано в сообщении. Уточняется, что за нарушение запрета предпринимателей будут штрафовать. Его размер для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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