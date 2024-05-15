Путин встретился с экс-главой Минэнерго и поблагодарил его за работу

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Владимир Путин 15 мая провел несколько встреч с бывшим составом кабмина
Владимир Путин 15 мая провел несколько встреч с бывшим составом кабмина Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего главу Минэнерго Николая Шульгинова, который не вошел в состав нового правительства. На встрече Шульгинов отметил, что энергетика продолжит развиваться.

“Хочу вас поблагодарить за работу: за совместную, и вообще на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики. Вы всю жизнь в энергетике проработали успешно, и в крупных компаниях, и на административной работе самого высокого уровня”, – заявил Владимир Путин на встрече. Его слова приводит сайт Кремля.

В ответ Шульгин заявил, что будет заниматься крупными проектами. Он отметил, что развитие энергетики продолжается, а сам сектор экономики справился с непростыми временами. Путин добавил, что он надеется, что бывший глава главу Минэнерго поддержит нового – Сергея Цивилева, который ранее возглавлял Кемеровскую область.

Также Шульгин поблагодарил Путина за присвоенную награду. По его словам, для него она стала неожиданностью.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего главу Минэнерго Николая Шульгинова, который не вошел в состав нового правительства. На встрече Шульгинов отметил, что энергетика продолжит развиваться. “Хочу вас поблагодарить за работу: за совместную, и вообще на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики. Вы всю жизнь в энергетике проработали успешно, и в крупных компаниях, и на административной работе самого высокого уровня”, – заявил Владимир Путин на встрече. Его слова приводит сайт Кремля. В ответ Шульгин заявил, что будет заниматься крупными проектами. Он отметил, что развитие энергетики продолжается, а сам сектор экономики справился с непростыми временами. Путин добавил, что он надеется, что бывший глава главу Минэнерго поддержит нового – Сергея Цивилева, который ранее возглавлял Кемеровскую область. Также Шульгин поблагодарил Путина за присвоенную награду. По его словам, для него она стала неожиданностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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