Путин встретился с экс-главой Минэнерго и поблагодарил его за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего главу Минэнерго Николая Шульгинова, который не вошел в состав нового правительства. На встрече Шульгинов отметил, что энергетика продолжит развиваться.
“Хочу вас поблагодарить за работу: за совместную, и вообще на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики. Вы всю жизнь в энергетике проработали успешно, и в крупных компаниях, и на административной работе самого высокого уровня”, – заявил Владимир Путин на встрече. Его слова приводит сайт Кремля.
В ответ Шульгин заявил, что будет заниматься крупными проектами. Он отметил, что развитие энергетики продолжается, а сам сектор экономики справился с непростыми временами. Путин добавил, что он надеется, что бывший глава главу Минэнерго поддержит нового – Сергея Цивилева, который ранее возглавлял Кемеровскую область.
Также Шульгин поблагодарил Путина за присвоенную награду. По его словам, для него она стала неожиданностью.
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