Путин оценил шансы закончить СВО мирным путем

Путин: эффективная работа на линии соприкосновения поможет мирно закончить СВО

15 мая 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что активная работа на фронте поможет мирно закончить СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецоперацию можно закончить мирным путем, если вести активную работу на линии соприкосновения. Ранее Россия множество раз пыталась мирными путями решить конфликт на Украине, но ничего не вышло. «Чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем», — заявил Путин во время встречи с командующими военных округов. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также президент РФ добавил, что страна много раз пыталась мирно урегулировать украинский конфликт, однако ничего не вышло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецоперацию можно закончить мирным путем, если вести активную работу на линии соприкосновения. Ранее Россия множество раз пыталась мирными путями решить конфликт на Украине, но ничего не вышло. «Чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем», — заявил Путин во время встречи с командующими военных округов. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также президент РФ добавил, что страна много раз пыталась мирно урегулировать украинский конфликт, однако ничего не вышло.