Центр здоровья в Магнитогорске выманил у пенсионеров более 1 млн рублей

Сотрудников оздоровительного центра «Семья» в Магнитогорске (Челябинская область) обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они под видом лечения выманили у пенсионеров более 1 млн рублей.
«Проверка показала, что работники центра обзванивали лиц пожилого возраста, либо знакомились с ними в медицинских учреждениях, приглашали их на бесплатное обследование, сообщали о наличии заболеваний и навязывали кредиты на предлагаемые оздоровительные услуги. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Работники обманывали клиентов с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Предлагая им услуги, которые им вовсе не требовались, они обогатились на сумму более 1 млн рублей. В результате директор центра и один из менеджеров были задержаны и отправлены под домашний арест.
В настоящее время по факту мошенничество в полицию от обманутых клиентов центра поступило более 30 заявлений. С ними работают следователи и сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Магнитогорску. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
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