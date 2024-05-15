Центр здоровья в Магнитогорске выманил у пенсионеров более 1 млн рублей

15 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудников оздоровительного центра «Семья» в Магнитогорске (Челябинская область) обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они под видом лечения выманили у пенсионеров более 1 млн рублей. «Проверка показала, что работники центра обзванивали лиц пожилого возраста, либо знакомились с ними в медицинских учреждениях, приглашали их на бесплатное обследование, сообщали о наличии заболеваний и навязывали кредиты на предлагаемые оздоровительные услуги. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Работники обманывали клиентов с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Предлагая им услуги, которые им вовсе не требовались, они обогатились на сумму более 1 млн рублей. В результате директор центра и один из менеджеров были задержаны и отправлены под домашний арест. В настоящее время по факту мошенничество в полицию от обманутых клиентов центра поступило более 30 заявлений. С ними работают следователи и сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Магнитогорску. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников оздоровительного центра «Семья» в Магнитогорске (Челябинская область) обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, они под видом лечения выманили у пенсионеров более 1 млн рублей. «Проверка показала, что работники центра обзванивали лиц пожилого возраста, либо знакомились с ними в медицинских учреждениях, приглашали их на бесплатное обследование, сообщали о наличии заболеваний и навязывали кредиты на предлагаемые оздоровительные услуги. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Работники обманывали клиентов с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Предлагая им услуги, которые им вовсе не требовались, они обогатились на сумму более 1 млн рублей. В результате директор центра и один из менеджеров были задержаны и отправлены под домашний арест. В настоящее время по факту мошенничество в полицию от обманутых клиентов центра поступило более 30 заявлений. С ними работают следователи и сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Магнитогорску. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.