Свердловский суд отказался депортировать русского парня в Казахстан

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Суд отменил решение о депортации 25-летнего Никиты Морозова
Суд отменил решение о депортации 25-летнего Никиты Морозова Фото:
новость из сюжета
Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Свердловский областной суд отменил депортацию 25-летнего Никиты Морозова из России, но постановил выплатить штраф за нарушение правил пребывания в стране. Об этом URA.RU сообщила его сестра Карина Морозова. 

"Чудесный день. Мы не ожидали, но вся наша семья остается дома — в Екатеринбурге. Столько радости, что словами не описать", — поделилась Карина Морозова.

История семьи Морозовых, которая столкнулась с угрозой депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта, получила широкий общественный резонанс. Ситуация была настолько серьезной, что вмешался депутат Госдумы Максим Иванов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие представители истеблишмента. Судебное разбирательство завершилось 15 мая отменой депортации. Подробности о громком деле  — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд отменил депортацию 25-летнего Никиты Морозова из России, но постановил выплатить штраф за нарушение правил пребывания в стране. Об этом URA.RU сообщила его сестра Карина Морозова.  "Чудесный день. Мы не ожидали, но вся наша семья остается дома — в Екатеринбурге. Столько радости, что словами не описать", — поделилась Карина Морозова. История семьи Морозовых, которая столкнулась с угрозой депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта, получила широкий общественный резонанс. Ситуация была настолько серьезной, что вмешался депутат Госдумы Максим Иванов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие представители истеблишмента. Судебное разбирательство завершилось 15 мая отменой депортации. Подробности о громком деле  — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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