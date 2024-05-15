Свердловский суд отказался депортировать русского парня в Казахстан

Свердловский областной суд отменил депортацию 25-летнего Никиты Морозова из России, но постановил выплатить штраф за нарушение правил пребывания в стране. Об этом URA.RU сообщила его сестра Карина Морозова.
"Чудесный день. Мы не ожидали, но вся наша семья остается дома — в Екатеринбурге. Столько радости, что словами не описать", — поделилась Карина Морозова.
История семьи Морозовых, которая столкнулась с угрозой депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта, получила широкий общественный резонанс. Ситуация была настолько серьезной, что вмешался депутат Госдумы Максим Иванов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие представители истеблишмента. Судебное разбирательство завершилось 15 мая отменой депортации. Подробности о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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