В Перми начали обрабатывать леса от клещей

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В Перми обработают шесть городских лесов
В Перми обработают шесть городских лесов Фото:

В Перми стартовал первый этап обработки городских лесов от клещей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Работы планируется провести во всех шести участковых лесничествах Перми. Затем эту территорию планируется обработать повторно в летний период», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обработку от клещей проведут в тех местах, где чаще всего гуляют жители. Речь идет о тропинках, открытых полянах, площадках для выгула собак и остановках транспорта возле этих лесов. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми провели обработку кладбищ, парков и скверов.

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В Перми стартовал первый этап обработки городских лесов от клещей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Работы планируется провести во всех шести участковых лесничествах Перми. Затем эту территорию планируется обработать повторно в летний период», — сказано в сообщении. Уточняется, что обработку от клещей проведут в тех местах, где чаще всего гуляют жители. Речь идет о тропинках, открытых полянах, площадках для выгула собак и остановках транспорта возле этих лесов. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми провели обработку кладбищ, парков и скверов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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