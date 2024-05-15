В Перми начали обрабатывать леса от клещей

В Перми обработают шесть городских лесов
В Перми стартовал первый этап обработки городских лесов от клещей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Работы планируется провести во всех шести участковых лесничествах Перми. Затем эту территорию планируется обработать повторно в летний период», — сказано в сообщении.
Уточняется, что обработку от клещей проведут в тех местах, где чаще всего гуляют жители. Речь идет о тропинках, открытых полянах, площадках для выгула собак и остановках транспорта возле этих лесов. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми провели обработку кладбищ, парков и скверов.
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