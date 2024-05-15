Улицу в центре Екатеринбурга сделают двусторонней

Изменение движения снизит трафик во время ремонта соседней улицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге улицу Горького на полгода сделают двусторонней. Это необходимо для снижения трафика во время ремонта улицы Гоголя, рассказали в пресс-службе мэрии.

«По улице Горького, на участке от улицы Малышева до улицы Карла Маркса, в период с 18 мая по 1 октября будет организовано двухстороннее движение. Это связано с проведением капитального ремонта улицы Гоголя. Изменение режима движения позволит снизить трафик на прилегающих улицах», — следует из сообщения.

Еще один ремонт центральной улицы Екатеринбурга запланировали власти. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, дорожники отремонтируют часть улицы 8 Марта возле торгового центра «Гринвич» в 2024 году. Работы будут вести по ночам.