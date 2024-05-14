Власти Югры займутся строительством школ, детских садов, спорткомплексов и больниц в Белоярском и Березовском районах после их включения в границы Арктической зоны России. План развития территорий, опубликованный на сайте госорганов ХМАО, утвердят на заседании правительства 17 мая.
"План мероприятий («дорожная карта») по развитию Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве территорий, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации предполагает в том числе развитие социальной инфраструктуры", — говорится в документе правительства. В плане 10 новых объектов строительства и один объект реконструкции.
В частности, до 2025 года власти округа планируют построить среднюю школу в пгт. Березово и образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт Березовского района. К концу 2025 года в пгт. Березово появится также спортзал имени Руслана Проводникова.
До 2030 года, судя по "дорожной карте", планируется строительство детского сада в пгт. Игрим, а еще через год власти обещают реконструировать инфекционный корпус в Белоярском районе, построить спортзала для студентов Белоярского профессионального колледжа, а также возвести здание "Игримской районной больницы". До 2031 года новые детские сады появятся в поселке Светлый и Ванзетур. А школьники поселков Сосьва и Приполярный смогут пойти в новые общеобразовательные учреждения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Березовский и Белоярский муниципальные районы ХМАО включили в границы Арктической зоны России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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