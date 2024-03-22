22 марта 2024

Путин включил два района ХМАО в Арктическую зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Районы соответствуют критериям стратегии развития Арктической зоны Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Документ был опубликован на портале правовой информации.

«Данные районы соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также схожи с сухопутными территориями Арктики по своим географическим и природно-климатическим характеристикам», — указано в документе, который подписал глава России.

Новые нормы должны дать возможность создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. Оба района после присоединения могут рассчитывать на расширение наукоемких производств, новую программу геологического изучения, освоение новых месторождений. Государственная дума РФ одобрила включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. После этого премьер-министр страны Михаил Мишустин одобрил включение.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Документ был опубликован на портале правовой информации. «Данные районы соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также схожи с сухопутными территориями Арктики по своим географическим и природно-климатическим характеристикам», — указано в документе, который подписал глава России. Новые нормы должны дать возможность создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. Оба района после присоединения могут рассчитывать на расширение наукоемких производств, новую программу геологического изучения, освоение новых месторождений. Государственная дума РФ одобрила включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. После этого премьер-министр страны Михаил Мишустин одобрил включение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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