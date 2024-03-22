Путин включил два района ХМАО в Арктическую зону

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны России. Документ был опубликован на портале правовой информации.
«Данные районы соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также схожи с сухопутными территориями Арктики по своим географическим и природно-климатическим характеристикам», — указано в документе, который подписал глава России.
Новые нормы должны дать возможность создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее обращалась к президенту Путину с инициативой включить территории округа в Арктическую зону. Оба района после присоединения могут рассчитывать на расширение наукоемких производств, новую программу геологического изучения, освоение новых месторождений. Государственная дума РФ одобрила включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. После этого премьер-министр страны Михаил Мишустин одобрил включение.
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