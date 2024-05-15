Путин призвал быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

15 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что России надо быть на шаг впереди в вопросе новых военных разработок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новейшие средства вооруженной борьбы должны быстрее осваиваться. Их эффективность напрямую влияет на количество потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. «Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава России отметил, что у России есть все для этого. По его словам, за последние несколько лет было сделано немало, однако работу надо удвоить. Он также добавил, что эффективность и точность средств поражения ВС РФ напрямую влияет на количество потерь — их становится меньше со стороны России. А это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы. Вопросами обеспечения необходимыми средствами Вооруженных Сил будет заниматься помощник президента Алексей Дюмин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новейшие средства вооруженной борьбы должны быстрее осваиваться. Их эффективность напрямую влияет на количество потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. «Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава России отметил, что у России есть все для этого. По его словам, за последние несколько лет было сделано немало, однако работу надо удвоить. Он также добавил, что эффективность и точность средств поражения ВС РФ напрямую влияет на количество потерь — их становится меньше со стороны России. А это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы. Вопросами обеспечения необходимыми средствами Вооруженных Сил будет заниматься помощник президента Алексей Дюмин.