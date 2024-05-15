Путин призвал быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что России надо быть на шаг впереди в вопросе новых военных разработок Фото:

Новейшие средства вооруженной борьбы должны быстрее осваиваться. Их эффективность напрямую влияет на количество потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Глава России отметил, что у России есть все для этого. По его словам, за последние несколько лет было сделано немало, однако работу надо удвоить.

Он также добавил, что эффективность и точность средств поражения ВС РФ напрямую влияет на количество потерь — их становится меньше со стороны России. А это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы. Вопросами обеспечения необходимыми средствами Вооруженных Сил будет заниматься помощник президента Алексей Дюмин.

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Новейшие средства вооруженной борьбы должны быстрее осваиваться. Их эффективность напрямую влияет на количество потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. «Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава России отметил, что у России есть все для этого. По его словам, за последние несколько лет было сделано немало, однако работу надо удвоить. Он также добавил, что эффективность и точность средств поражения ВС РФ напрямую влияет на количество потерь — их становится меньше со стороны России. А это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы. Вопросами обеспечения необходимыми средствами Вооруженных Сил будет заниматься помощник президента Алексей Дюмин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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