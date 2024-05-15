Путин призвал быстрее осваивать новейшие средства вооруженной борьбы

Новейшие средства вооруженной борьбы должны быстрее осваиваться. Их эффективность напрямую влияет на количество потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
«Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Глава России отметил, что у России есть все для этого. По его словам, за последние несколько лет было сделано немало, однако работу надо удвоить.
Он также добавил, что эффективность и точность средств поражения ВС РФ напрямую влияет на количество потерь — их становится меньше со стороны России. А это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы. Вопросами обеспечения необходимыми средствами Вооруженных Сил будет заниматься помощник президента Алексей Дюмин.
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